L'Espagnol Marc Cucurella a ressuscité sa célèbre chanson moqueuse au sujet de la star norvégienne Erling Haaland, lors des célébrations organisées à Madrid pour accueillir les nouveaux champions du monde.

Cucurella a lancé au micro, sur le podium et devant les supporters : « Haaland tremble ! », avant que la foule ne lui réponde avec enthousiasme, conformément aux paroles de la chanson : « Parce que Cucurella arrive ! ».

Le défenseur de Chelsea avait déjà entonné une version plus longue de cette chanson après le sacre de l'Espagne à l'Euro 2024. À l'époque, la réponse de l'attaquant de Manchester City n'avait pas tardé : un mois seulement plus tard, il inscrivait un but lors de leur première confrontation, Haaland déclarant alors : « Cucurella est un type amusant ; la saison dernière, il m'a demandé mon maillot, et cet été, il chante une chanson sur moi… Ça ne me dérange pas vraiment ».

Plus tard, Cucurella a expliqué que la chanson était en réalité un hommage et un éloge du niveau de Haaland, soulignant que l'on ne compose une chanson au nom d'un joueur que s'il s'agit d'une star mondiale au talent unique, car personne ne chante au nom d'un joueur inconnu.

Cucurella avait alors affirmé qu'il ne regrettait pas son geste et qu'il était prêt à entonner de nouveau la chanson, ce qu'il a effectivement fait lors des dernières célébrations. Cet épisode n'est pas passé inaperçu en Norvège, où il a bénéficié d'une large couverture médiatique, avec ce titre en évidence sur la page d'accueil de la radiotélévision norvégienne « NRK » : « Cucurella chante sur Haaland… encore une fois ».