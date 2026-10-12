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Erling Haaland Manchester City 2026-27 clapGetty
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Haaland surprend un photographe : « Je te vois plus que ma copine »

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
E. Haaland
Angleterre
Norvège

Après la victoire face à Liverpool

Le Norvégien Erling Haaland, star de Manchester City, a été au cœur d'une scène cocasse après le match contre Liverpool, en Premier League.

Manchester City a arraché une précieuse victoire des griffes de son hôte, Liverpool, sur le score de trois buts à zéro, lors de la rencontre palpitante qui les a opposés hier soir, en Premier League anglaise.   

Le colosse norvégien a ouvert le score lors du match d'hier dimanche, sa dernière touche se révélant décisive puisqu'il a profité de la frappe de Jérémy Doku pour l'expédier dans la lucarne inférieure du but.

Cela a suscité l'admiration d'un cameraman de télévision qui filmait Haaland en gros plan sur la pelouse après le coup de sifflet final.

Selon le journal « The Sun », l'un des cameramen a dit à Haaland : « Superbe but, superbe but. »

Haaland a répondu en souriant : « Tu es partout, je te vois plus que ma copine (Isabel Haugseng Johansen). »

Le cameraman a éclaté de rire en lançant : « Je sais, oui », tandis que Haaland souriait en se frayant un chemin vers les vestiaires.

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