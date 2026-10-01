Erling Haaland, la star de Manchester City, a déposé une plainte contre la compagnie aérienne « Norwegian », en raison de l'utilisation de son image et de ses traits distinctifs dans sa campagne de communication lors de la Coupe du monde 2026.

Le journal « Aftenposten » a indiqué que l'affaire concerne une violation de la loi sur le marketing : l'une des publications de la compagnie Norwegian montrait un avion arborant la coiffure de Haaland, avant que la publication ne soit supprimée par la suite.

Les deux parties doivent tenir une réunion numérique de planification au tribunal de première instance d'Oslo le 9 octobre.

L'avocat de Haaland, Thomas Hagen, a déclaré dans un courriel adressé au journal Verdens Gang : « Nous confirmons que, au nom de la société York Promotions Limited et de Haaland, nous avons déposé une plainte contre la société Norwegian Air Shuttle. »

L'avocat de Haaland a précisé que l'affaire porte sur ce qu'il considère comme une utilisation illégale par « Norwegian » des traits distinctifs de Haaland pour la promotion de billets d'avion durant la Coupe du monde de football.

Le journal a notamment évoqué une publication dans laquelle « Norwegian » présentait l'image d'un avion arborant l'ancienne coiffure de Haaland, où il apparaissait avec des cheveux blonds attachés en queue de cheval. La publication a été supprimée par la suite.

Dans le même temps, Øyvind Hammer Myhre, responsable des médias de garde au sein de la compagnie Norwegian, a confirmé au journal Verdens Gang que l'entreprise avait reçu la plainte.

Myhre a déclaré : « Il est vrai que nous avons reçu une plainte, dont nous ne comprenons pas la raison. Nous avons, comme la plupart des Norvégiens, participé au soutien de l'équipe nationale cet été, à travers quelques publications spontanées qui s'appuyaient sur les tendances en vogue sur les réseaux sociaux. »

Il a poursuivi : « Il est regrettable que des encouragements aient été accueillis par une plainte, mais nous espérons un dialogue raisonnable afin qu'il nous soit également permis à l'avenir de continuer à soutenir nos héros sportifs communs. »



