Haaland garde en mémoire les conseils de Guardiola avant de défier l’Irak

La star norvégienne Erling Haaland attend avec impatience sa première participation à la Coupe du monde, alors que son équipe nationale débutera sa campagne mardi prochain face à l'Irak.

Dans une interview accordée au Daily Mail, il est revenu sur sa saison exceptionnelle marquée par le départ de l’entraîneur Pep Guardiola de Manchester City, saluant le parcours remarquable du technicien espagnol.

Haaland a déclaré : « Son palmarès parle de lui-même : Barcelone, Bayern Munich, Manchester City... La manière dont ses équipes jouent, les records, les titres… Mais pour moi, l’essentiel réside dans sa persévérance à toute épreuve, son souci du détail et sa capacité à faire progresser les joueurs. Il élève tout le monde, et c’est ça le plus important. »

L’attaquant de 25 ans a également confié ses impressions avant cette participation historique de la Norvège, absente de la Coupe du monde depuis plusieurs décennies : « C’est un sentiment incroyable, quelque chose auquel j’ai longtemps pensé. J’ai grandi comme n’importe quel autre supporter : à la maison, avec mes amis et ma famille, on regardait la télévision. Maintenant, c’est différent, car je suis ici et je vais faire partie de tout ça. C’est le rêve de tout joueur. »

Serein quant aux capacités de sa sélection, il met en avant la cohésion du groupe : « Nous formons un effectif soudé, composé de joueurs qui évoluent ensemble depuis longtemps. Nous nous connaissons parfaitement et prenons du plaisir sur le terrain. La Norvège n’a pas disputé la Coupe du monde depuis longtemps. »

L’avant-centre des Citizens conclut : « C’est pourquoi porter les couleurs de son pays dans cette compétition revêt une importance particulière. Le public attend beaucoup de nous et de moi en particulier, c’est normal. Je me concentre sur mon travail et je donne le meilleur de moi-même. »

Mardi prochain, la Norvège entamera son parcours mondial face à l’Irak, et le public espère que la star de Manchester City propulsera son équipe vers un premier résultat positif.