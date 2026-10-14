Haaland écrase Messi dans une course historique en Ligue des champions

La star norvégienne Erling Haaland a inscrit un doublé lors de la défaite de Manchester City face à son hôte, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, sur le score de 4-2 ce mercredi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, poursuivant ainsi sa collection de records dans la compétition continentale.

Le réseau de statistiques "Squawka" a indiqué qu'Haaland n'a eu besoin que de 60 matches pour atteindre la barre des 60 buts en Ligue des champions, battant ainsi le record de la légende argentine Lionel Messi, qui avait eu besoin de 80 matches pour parvenir au même total de buts dans cette compétition.

Haaland a atteint la marque des 60 avec son premier but dans les filets du club français, avant de porter son total à 61 grâce à sa seconde réalisation.

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Le doublé de l'ancien joueur du Borussia Dortmund est survenu en seconde période, après que le club français avait pris trois buts d'avance en première mi-temps, par l'intermédiaire de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Vitinha, avant qu'Haaland ne réduise l'écart en marquant le premier but de City.

Magnes Akliouche a ensuite ramené l'écart à 3 buts en inscrivant le quatrième but du club parisien, avant qu'Haaland ne signe le deuxième but des locaux.

Cette rencontre a également apporté une autre performance à l'attaquant norvégien, puisqu'il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City en Ligue des champions, après avoir porté son total à 38 buts avec le club dans la compétition, dépassant le précédent record de l'Argentin Sergio Agüero, qui était de 36 buts.

De son côté, le Paris Saint-Germain a porté son total à 6 points avec cette victoire, en tête du classement de la Ligue des champions, à la différence de buts devant son plus proche poursuivant, tandis que City reste bloqué à 3 points, à la 17e place.



