Erling Haaland attend de voir quelle sera sa situation à Manchester City, dans un contexte de sanctions potentielles auxquelles le club pourrait s'exposer après avoir été reconnu coupable de 114 chefs d'accusation sur 115 liés à des infractions aux règles économiques de la Premier League anglaise.

Les sanctions n'ont pas encore été imposées au club, alors que la procédure se poursuit et que Manchester City devrait faire appel de la décision.

Selon le journal espagnol « Sport », citant « The Athletic », les sanctions envisageables vont des amendes financières aux avertissements, jusqu'au retrait de points, voire l'exclusion de la Premier League anglaise, ce qui pourrait ouvrir la voie à de vastes répercussions sur l'effectif de l'équipe et ses stars.

Haaland se distingue comme l'un des joueurs les plus intéressants à suivre dans le cas où Manchester City subirait une lourde sanction, compte tenu de son statut parmi les meilleurs attaquants du monde et de sa capacité à maintenir un niveau élevé depuis son arrivée au club.

L'attaquant norvégien est lié à Manchester City par un contrat courant jusqu'en 2034, après avoir prolongé son engagement en janvier dernier. Ce contrat ne comporte pas, selon les informations publiées, de clause lui permettant de partir automatiquement en cas de relégation du club.

La clé du départ entre les mains de Haaland

Des rapports de presse britanniques indiquent l'absence d'une clause libératoire spécifique dans le contrat de Haaland qui autoriserait son départ en cas de relégation de Manchester City. Toutefois, le joueur pourrait avoir la possibilité de partir à mi-parcours de son nouveau contrat, aux alentours de 2030, la somme réclamée pour son transfert diminuant à mesure que la fin de son engagement avec le club approche.

Rafaela Pimenta, l'agente de Haaland, avait évoqué après la prolongation de son contrat sa philosophie concernant les contrats des joueurs, affirmant qu'elle veillait à ce que le joueur dispose toujours de ce qu'elle a qualifié de « clé de la porte », lui permettant de prendre la décision de partir s'il ne souhaite plus poursuivre avec son club.

Pimenta a ajouté que le joueur doit être en mesure de prendre ses décisions relatives à sa carrière et à sa vie, soulignant qu'il n'était jamais arrivé, durant sa période de travail au sein de l'agence, qu'un joueur veuille partir sans pouvoir le faire.