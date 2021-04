Haaland à City ? Guardiola jette un froid

En fin de contrat à City, Sergio Aguero s'en va et Guardiola pourrait ne pas le remplacer.

C'est confirmé, Sergio Aguero ne poursuivra pas l'aventure à Manchester City au-delà de juin prochain, où il sera libre de tout engagement contractuel.

Pep Guardiola: "Peut-être que nous trouverons un nouveau joueur pour remplacer Aguero mais il sera peut-être impossible de le remplacer à cause de sa qualité."



"Peut-être qu'il y a une chance que nous de recrutions pas d'attaquant." pic.twitter.com/xn9vFFSjxQ — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) April 2, 2021

Après dix ans de bons et loyaux services, "El Kun" sera-t-il remplacé ? Rien n'est moins sûr selon Guardiola lui-même, qui s'est exprimé en conférence de presse, ce vendredi.

"Peut-être que nous trouverons un nouveau joueur pour remplacer Aguero mais il sera peut-être impossible de le remplacer à cause de sa qualité. Peut-être qu'il y a une chance que nous de recrutions pas d'attaquant", a indiqué Pep, qui récemment, rendait hommage au joueur argentin.

"Sergio Aguero est irremplaçable. Je pourrais dire en termes de statistiques qu'il peut être remplaçable, ce n'est pas facile quand on voit plus de 360 matchs joués et plus de 250 buts marqués, le nombre de titres qu'il a remportés ici".

"C'est la légende, le meilleur attaquant que ce club ait jamais eu pendant ce siècle à travers les années, mais il est irremplaçable dans les âmes, dans les cœurs, dans l'esprit de nos fans, de notre peuple, des joueurs qui ont joué à ses côtés et tous les managers qui ont travaillé avec lui. C'est une personne fantastique, un être humain, et je suis à peu près sûr que si son esprit est toujours aussi agressif que maintenant, il peut prolonger sa carrière plus longtemps. Même plus longtemps que peut-être deux ou trois ou quatre ou cinq ans", a conclu l'Espagnol.