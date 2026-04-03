Le Royal Antwerp a exclu Gyrano Kerk de son effectif avec effet immédiat, rapporte De Telegraaf. La raison invoquée est sa nationalité surinamaise.

Le scandale des passeports a désormais également touché la Belgique. Il y a trois semaines, le podcast De Derde Helft a soudainement révélé que le défenseur de Go Ahead Eagles, Dean James, n'était pas du tout autorisé à jouer lors du match entre Go Ahead et le NAC (6-0).

Le défenseur gauche possède en effet un passeport indonésien, puisqu’il est également international de ce pays. Lorsqu’il a acquis cette nationalité, son passeport néerlandais a expiré, ce qui l’obligeait à obtenir un permis de travail pour pouvoir jouer. Or, il n’en avait pas.

C'est alors que la machine s'est mise en marche. La KNVB a demandé la semaine dernière à tous les clubs de n'aligner que des joueurs dont ils étaient « certains qu'ils étaient autorisés à jouer ». Plusieurs joueurs ne seront donc pas sur le terrain ce week-end.

Antwerp a également décidé de laisser Kerk sur le banc par mesure de précaution. « La situation n’est pas claire et nous ne voulons prendre aucun risque tant que tout n’est pas clarifié. Nous examinons la situation concernant Gyrano. »

Kerk est international surinamais et n'a donc peut-être plus de passeport néerlandais, ce qui signifie qu'il a besoin d'un permis de travail pour pouvoir jouer en Belgique.

L'ancien attaquant du FC Utrecht a déjà disputé 22 matches cette saison pour The Great Old. Il a marqué six buts et délivré cinq passes décisives.



