À 13 jours du choc attendu au Camp Nou, l'ancienne star du Real Madrid José María Gutiérrez, dit Guti, a allumé la mèche du premier Clasico de la saison 2026-2027 avec des déclarations provocatrices qui ont secoué Barcelone, affirmant que le leader ne sera pas en mesure d'écraser la Maison Blanche et défiant les Blaugrana sur leur éternel complexe : la Ligue des champions.

Un message incendiaire avant le Clasico

La date du premier Clasico de la saison en Liga approche : Barcelone et le Real Madrid s'affronteront le dimanche 25 octobre au Camp Nou, dans une rencontre qui devrait susciter de larges débats, comme c'est déjà le cas.

Sur le papier, Barcelone aborde la rencontre avec un avantage net, puisque le club catalan occupe actuellement la tête du classement avec six points d'avance sur le Real Madrid, quatrième, et une différence de buts de +16 en faveur des Blaugrana.

Malgré ces chiffres, Guti a lâché une déclaration choc dans la célèbre émission « El Chiringuito » : « Il est évident que Barcelone n'écrasera pas le Real Madrid. »

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L'ancien milieu de terrain ne s'est pas arrêté là et a lancé un défi direct au rival de toujours : « Barcelone n'a pas le titre de la Ligue des champions, voyons s'ils sont capables de se battre pour cela. »









Six titres face au calme catalan

Guti a explicité son point de vue en expliquant que Barcelone, jusqu'ici cette saison, « n'a trouvé aucune équipe capable de le concurrencer, comme le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid », laissant entendre que le véritable test n'est pas encore venu.

L'ancienne star de la Maison Blanche a rappelé que le club madrilène a remporté six titres de Ligue des champions ces dernières années, un chiffre qui reste un complexe pour Barcelone.

Pour autant, Guti n'a pas nié la force du rival et a reconnu que Barcelone possède des aspects qui le distinguent du Real Madrid : « C'est une grande équipe et ils bénéficient d'un calme qui manque au Real Madrid. »

Il a ajouté, dans une analyse remarquée : « Ils attirent des joueurs de l'extérieur, et quand ils livrent une bonne performance et qu'ils gagnent, ils paraissent meilleurs qu'ils ne le sont en réalité. »

Le secret de la force du Real Madrid

À l'inverse, Guti a dévoilé le secret de la force du Real Madrid, en laquelle il croit toujours : « J'ai remarqué au Real Madrid un fort sentiment d'unité, et même s'ils perdent trois matches, ils continueront sur la même voie. »

Les déclarations de Guti viennent enflammer l'atmosphère avant le Clasico attendu et placent Barcelone, leader du championnat, sous la pression de prouver qu'il n'est pas qu'un champion national, mais un véritable prétendant au trône européen qu'occupe son éternel rival.







