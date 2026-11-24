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Ruud Gullit a été stupéfait mardi soir par la prestation de Kodai Sano lors du match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSV (5-1). Le consultant a vu le milieu japonais briller avant la pause, puis s’effondrer complètement en seconde période. Sur le plateau de Ziggo Sport, Gullit a tenté après le match d’expliquer l’effondrement total du club d’Eindhoven.

Le PSV a réalisé une excellente première période au Santiago Bernabéu et est rentré aux vestiaires avec l’avantage grâce à un penalty transformé par Ivan Perisic. L’équipe de Peter Bosz a même eu suffisamment d’occasions pour mener plus largement à la pause.

Guus Hiddink avait pourtant senti venir la suite. « Nous disions déjà qu’ils devaient en marquer au moins trois. On sentait que cela allait arriver et, en seconde période, c’était un match entre des garçons et des hommes », a déclaré l’ancien entraîneur.

Hiddink a constaté qu’après la pause, le PSV n’était plus capable de conserver le ballon. Il a également souligné le talent individuel du Real Madrid. « Ils font alors entrer Jude Bellingham, qui est évidemment un phénomène. Au-delà de ce but fantastique, il apporte aussi énormément d’énergie à l’équipe. »

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Gullit souligne que les entrées de Dean Huijsen et d’Ibrahima Konaté ont elles aussi changé la donne. « Les deux défenseurs centraux sont immédiatement sortis, parce qu’ils n’avaient pas fait grand-chose de bon non plus. Même sur le plan offensif. Puis Huijsen et Konaté entrent, et tout va soudain trois fois plus vite. »

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Bien que la domination madrilène ait contraint le PSV à reculer, Gullit estime que le club d’Eindhoven n’a pas été à la hauteur de ses propres possibilités. L’ancien footballeur pointe notamment la prestation de Sano, fautif sur le but du 3-1 inscrit par Kylian Mbappé.

« Il y a tout de même eu des moments où ils pouvaient conserver le ballon. Et c’était très étrange : ce Sano a été formidable en première période et terriblement mauvais en seconde. Vraiment, chacune de ses passes allait à l’adversaire. »

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Les défenseurs centraux du PSV n’échappent pas non plus aux critiques de Gullit, agacé par leur manière d’envoyer le ballon vers l’avant. « On se dit alors : gardez un peu le ballon. Plus vous le conservez, moins cette vague déferle sur vous. Ils n’y sont tout simplement pas parvenus, alors qu’ils en avaient la possibilité. »

Selon Gullit, le PSV a reçu une leçon particulièrement douloureuse à Madrid. « Ils vous donnent l’impression qu’il y a quelque chose à prendre. Alors vous vous dites : ça se passe bien. Vous avez de l’espace et vous jouez au football. »

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« Vous pensez alors que vous allez aussi pouvoir bien jouer en seconde période, et soudain, tout va tellement plus vite et il y a tellement de qualité », poursuit Gullit.