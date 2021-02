Gueye veut la victoire et un déclic face à Lyon

Pape Gueye est assez ambitieux au moment d'affronter Lyon pour l'Olumpico et aimerait bien une victoire.

Dimanche, l'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse de l'Olympique de Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1 et Pape Gueye veut gagner comme il l'a confié en conférence de presse ce vendredi.

"S'il y a une victoire, ça peut être un bon déclic pour la fin de saison, on sort de quatre matchs sans défaite, on a retrouvé un groupe. On n'a pas perdu contre Bordeaux à 9, je ne suis pas sûr qu'on aurait réussi il y a quelques mois. Si on peut priver Lyon de gagner le championnat, on va le faire, on ne vas pas réfléchir", a ainsi confié le Marseillais en conférence de presse ce vendredi.

Gueye est également très ambitieux sur un plan personnel : "C'est un apprentissage accéléré, je suis ambitieux. Je dois progresser sur plein de choses. Je ne veux pas juste être un joueur de l'OM ou de Ligue 1, je veux être une référence, je travaille pour. J'ai un peu d'agressivité parfois, je dois me contrôler. J'en mets un peu trop mais je vais travailler sur ça."

"Je travaille les frappes de balle à chaque fin d'entraînement avec des coéquipiers. Dès que je me trouve dans une bonne situation pour tirer, j'essaie de le faire. Contre le PSG, je ne sais pas si j'étais dans une bonne situation parce que j'ai tiré mais il y avait peut-être un joueur libre."

Nasser Larguet l'aide à atteindre ses objectifs selon lui. "Il a rapidement mis du calme au groupe, il l'a repris en main, il nous a beaucoup parlé. Il forme les jeunes, donc il sait me parler. Il m'apporte tout ça, il a l'expérience. Quand il parle, j'écoute. Villas-Boas m'a aussi fait beaucoup progresser."

Pour Gueye, il est d'ailleurs "trop tôt" pour se renseigner sur Jorge Sampaoli. "Pour l'instant, c'est Nasser Larguet et il fai du bon travail. Sur les deux changements d'entraînemeurs cette saison? "Ce n'est pas encore officiel pour Sampaoli. On a changé deux fois d'entraîneurs, ce sont des choses qui arrivent. On doit faire avec et aller de l'avant."

"Est-ce qu'il plairait aux supporters? C'est possible. Mais il faut avoir du respect pour Nasser Larguet qui fait du bon travail. Des matchs vont arriver et ce n'est pas le moment de parler de ça."