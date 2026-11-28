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Le Turc Arda Güler a fait la différence offensivement pour le Real Madrid en délivrant deux passes décisives lors de la large victoire face au PSV Eindhoven, où les Madrilènes ont inscrit cinq buts. Il confirme ainsi son talent pour créer des occasions et faire marquer cette saison.

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Selon le quotidien espagnol Marca, Güler compte désormais 8 passes décisives depuis le début de la saison, un total que seuls Lamine Yamal (13) et Harry Kane (11) dépassent.

Pourtant, les passes décisives ne sont pas l'aspect le plus important de la contribution d'Arda Güler au système offensif du Real Madrid. Son influence dans la création d'occasions a nettement augmenté, même lorsqu'il évolue loin de la surface, comme ce fut le cas en seconde période face au PSV Eindhoven.

Bien que l'international turc ait été aligné dans un double pivot aux côtés de Bernardo Silva, ses deux passes décisives sont venues en seconde période de ce match européen. La première, une superbe talonnade, a ouvert la voie à la frappe puissante de Fede Valverde. La seconde, une passe généreuse, a permis à Kylian Mbappé d'inscrire son premier but, après que Güler a récupéré le ballon pendant la construction du jeu néerlandaise.

À l'échelle des grands championnats européens, compétitions continentales comprises, seuls trois joueurs devancent le Madrilène en matière d'occasions créées : Michael Olise, du Bayern Munich, avec 63 occasions, Florian Thauvin, de Lens, avec 60, et Lamine Yamal, star du FC Barcelone, avec 56.

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Güler arrive juste derrière avec 55 occasions créées, mais il les devance nettement en fréquence rapportée au temps de jeu : il crée une occasion toutes les 18 minutes, contre 20 minutes pour Olise, 22 pour Thauvin et 26 pour Yamal.

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Ces chiffres prennent toute leur valeur au regard du temps de jeu : Lamine Yamal a disputé 1445 minutes, contre seulement 1013 pour le joueur turc.

Güler dispose en outre d'un atout supplémentaire, sa capacité à menacer le but adverse dans le jeu ouvert, avec 34 occasions créées de cette manière, en plus de 21 sur coups de pied arrêtés.

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Dans ce domaine, seul Thauvin fait mieux que l'international turc, tandis qu'Olise et Yamal ne sont pas chargés de tirer les coups de pied arrêtés au Bayern Munich et au FC Barcelone.

Au sein même du Real Madrid, les statistiques de Güler confirment sa supériorité dans la création d'occasions. Seuls Kylian Mbappé et Jude Bellingham s'en approchent pour les occasions à forte valeur offensive issues du jeu ouvert, avec respectivement 32 et 31 occasions.

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Mais les deux joueurs restent derrière Güler en passes décisives : le Turc en compte 8, contre 5 pour Mbappé et 4 pour Bellingham, Diomande et Brahim Díaz.

Sur coups de pied arrêtés, Güler possède un net avantage au sein du club merengue, Trent Alexander-Arnold arrivant loin derrière avec 8 occasions créées.

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Ces chiffres traduisent la progression remarquable de Güler, qui a récemment prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2032, alors même que José Mourinho l'utilise à différents postes sur le terrain.

Le joueur turc semble clairement à son meilleur niveau lorsqu'il se rapproche de la surface adverse, mais il continue de faire la différence même lorsqu'il évolue dans un double pivot, comme face au PSV Eindhoven.

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Qu'il joue sur l'aile droite, en meneur de jeu ou au cœur du milieu de terrain, le talent de Güler offre un sérieux élan offensif au Real Madrid, à un moment où l'équipe vit l'une de ses meilleures périodes en termes de résultats de ces dernières années.