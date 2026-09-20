L'entraîneur portugais José Mourinho fait face à un dilemme tactique pour arrêter la composition du Real Madrid lors du derby de la capitale au stade « Riyadh Air Metropolitano », l'allure de l'équipe se jouant sur un seul poste et les deux noms qui s'y disputent la place, à savoir Arda Güler et Yan Diomandé.

Selon le journal espagnol « AS », le choix entre les deux joueurs ressemble à l'hésitation entre un violon « Stradivarius » et une guitare « Gibson Flying V », et ce parce que la composition ne peut théoriquement accueillir que l'un d'eux seulement dans ce derby.

Les caractéristiques individuelles et ce qu'apportent les deux joueurs au collectif diffèrent grandement : Güler offre la dernière passe et une entente unique avec Kylian Mbappé, tandis que Diomandé apporte à l'équipe l'art du dribble, devenu un élément rare et à part entière.

Cette dernière qualité constitue un moyen de créer de la tension dans la défense adverse en épuisant le latéral et en imposant une double couverture, un aspect que Vinícius Júnior n'apporte pas beaucoup par son couloir gauche.

En réalité, le joueur ivoirien se montre bien plus efficace dans l'exercice du dribble comparé au porteur du numéro 7, ce qui est apparu lors du match contre Elche où il a réussi 7 dribbles sur 9 tentatives, soit 50 % de ce qu'a réalisé toute l'équipe, une dynamique déjà observée face au Rayo Vallecano et lors des matchs précédents.

Le taux de réussite de Diomandé lorsqu'il entame un dribble atteint 88 % contre 52 % pour Vinícius, puisqu'il enregistre 5,2 dribbles toutes les 90 minutes de jeu contre 3,1 dribbles réalisés par le joueur brésilien, une performance qui le rend digne d'une place de titulaire.

Mourinho continue d'affirmer que la somme de 125 millions d'euros dépensée pour recruter Diomandé n'est pas décisive pour savoir s'il le voit ou non dans le onze de départ, allant jusqu'à demander avec une demi-plaisanterie au responsable de la communication du club assis à ses côtés lors d'une des conférences de presse : « Combien nous a-t-il coûté ? », mais les sommes colossales sont généralement déboursées pour être rentabilisées lors des grands matchs comme cette confrontation.

Quoi qu'il en soit, le derby ressemble à une partie de « Risk », et l'entraîneur portugais n'a pas voulu dévoiler sa stratégie lors du match contre Elche, ne livrant même pas le moindre indice.

Les balles arrêtées de son pied gauche

Le directeur technique s'est vu poser une question après la difficile victoire sur le score de 3-2 pour savoir si Güler était un joueur incontournable dans le Real Madrid actuel, à laquelle il a répondu avec une clarté tranchante : « Non, personne ne l'est. »

La dynamique actuelle souligne son importance sans pour autant signifier qu'il soit un élément intouchable, puisqu'il a été titulaire lors de quatre matchs sur six journées, mais il a été le premier changement ou dans la première vague de changements dans trois d'entre eux.

Le choix pourrait reposer sur des détails moins évidents mais décisifs, car les balles arrêtées de l'équipe dépendent de Güler et de la précision meurtrière de son pied gauche, que ce soit dans les passes décisives comme son ballon vers Bellingham à Cornellà, ou dans les coups francs directs par lesquels il a ouvert le score au stade Martínez Valero.

En son absence, c'est Arnold qui se charge de cette mission, mais c'est Dumfries qui semble candidat à une place de titulaire.

Le retour de Bellingham

La décision finale reste entre les mains de l'entraîneur du club merengue, et bien que le parcours de Mourinho soit riche en solutions tactiques inattendues lors des matchs de haut calibre, les options semblent limitées au vu de la disponibilité de Tchouaméni comme pierre angulaire et de l'intangibilité de Valverde.

Cela se résume concrètement à ajouter un autre milieu de terrain ou à intégrer une nouvelle lame offensive à la composition, entre Güler et Diomandé, et bien qu'il les ait alignés ensemble lors du match contre Elche, le retour de Bellingham dans le derby confère à la décision un caractère décisif et déterminant.



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