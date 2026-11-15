Guardiola tranche sur sa succession à Pochettino aux États-Unis

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Il semble que la Fédération américaine de football va se retrouver contrainte de chercher un nouveau remplaçant à Mauricio Pochettino, après que son ambition de recruter l'Espagnol Pep Guardiola s'est heurtée au souhait de ce dernier de s'éloigner du football pendant une année entière, refusant de retrouver les bancs de touche à l'heure actuelle, malgré les séductions potentielles et son vieux rêve de vivre l'expérience de diriger une sélection nationale dans un grand tournoi.

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Au moment où la Fédération américaine place Guardiola parmi ses principales options pour succéder à Pochettino, qui s'apprête à rejoindre Manchester United, les calculs du technicien espagnol semblent tout autres, puisqu'il ne souhaite pas précipiter les choses concernant son avenir, préférant bénéficier d'une période de repos avant de fixer sa prochaine destination.

Selon le quotidien britannique « Telegraph », la Fédération américaine de football s'attend à prendre contact avec Guardiola pour étudier la possibilité qu'il prenne les rênes de la sélection lors de la prochaine étape, en profitant de la fin proche de l'expérience de Pochettino. Mais les signaux provenant de l'entourage du technicien espagnol n'apportent pas de nouvelles encourageantes aux responsables américains.

Des sources proches de Guardiola affirment qu'il n'a pas l'intention de reprendre le travail pour le moment, après avoir pris la décision de s'accorder une année entière loin des pressions quotidiennes du football, malgré l'intérêt américain pour un recrutement et malgré sa bonne relation avec les États-Unis, où il a passé plusieurs périodes de sa vie.

L'intérêt de Guardiola pour l'entraînement des sélections nationales n'est pas une nouveauté : le technicien, âgé de 55 ans, n'a pas caché à de nombreuses reprises son envie de vivre cette expérience, après une carrière d'entraîneur jusqu'ici limitée aux clubs, au cours de laquelle il a dirigé Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City, et obtenu de grands succès à ses différentes étapes.

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Le technicien espagnol avait déjà entamé des discussions avec la Fédération italienne de football au sujet d'une éventuelle prise en main de la sélection, avant de décliner l'offre l'été dernier, l'Italie se tournant alors vers le retour de Roberto Mancini à la tête de la sélection à sa place.

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Guardiola figurait également parmi les noms ayant retenu l'attention de la Fédération anglaise avant la nomination de l'Allemand Thomas Tuchel comme sélectionneur en 2024.

L'idée d'entraîner l'Angleterre suscite un intérêt particulier chez le technicien espagnol, tout comme sa longue fascination pour la sélection brésilienne et son célèbre maillot jaune, associé dans son esprit à l'histoire du football mondial, ce qui renforce la conviction qu'une expérience internationale demeure l'un de ses objectifs futurs.

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Les États-Unis : une destination séduisante, mais !

Sur le plan personnel, les États-Unis apparaissent comme une destination adaptée pour Guardiola, qui a évoqué à plusieurs reprises par le passé son admiration pour le pays et son expérience de vie dans la ville de New York.

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Après son départ de Barcelone en 2012, et avant de prendre en main le Bayern Munich, le technicien espagnol avait choisi de s'éloigner des terrains pour une période et s'était installé près de Central Park, profitant d'une vie différente, loin du tumulte et des pressions du football.

Mais son attachement aux États-Unis et son envie de diriger une sélection nationale à l'avenir ne semblent pas suffisants pour le convaincre de modifier ses plans actuels, puisqu'il tient à bénéficier de la période de repos qu'il s'est fixée, ce qui rend la mission de la Fédération américaine, consistant à le convaincre d'accepter la responsabilité, extrêmement difficile.

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Ainsi, les responsables américains pourraient être contraints d'écarter le nom de Guardiola de leurs calculs et de chercher d'autres options, à l'approche des prochaines échéances et de leur besoin de trancher sur l'identité du nouvel entraîneur.

Pochettino ouvre une nouvelle page avec Manchester United

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En revanche, Mauricio Pochettino s'apprête à mettre un terme à sa mission avec la sélection américaine, après s'être rapproché de la prise en main de la direction technique de Manchester United, en remplacement de Michael Carrick, qui a payé le prix d'un début catastrophique de l'équipe lors de la saison en cours.

Le technicien argentin devrait disputer son dernier match avec les États-Unis face à Haïti, mercredi, en quart de finale retour de la Ligue des Nations, après que la sélection américaine a signé une large victoire au match aller sur le score de six buts à zéro.

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Une fois sa mission internationale achevée, Pochettino entamera rapidement un défi différent avec Manchester United, puisqu'une confrontation musclée l'attend face à Liverpool le 22 novembre, un test précoce de sa capacité à sortir l'équipe de sa crise et à redonner confiance à ses supporters.

La direction de Manchester United avait décidé de limoger Carrick après une série de résultats décevants, l'équipe n'ayant remporté qu'une seule victoire lors des dix premières journées de Premier League, reculant à la dix-huitième place avec 8 points, dans l'une des positions de relégation.

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Les difficultés de United ne se sont pas limitées à la compétition nationale, mais se sont étendues à la Ligue des Champions, où l'équipe occupe la dix-septième place de la phase de ligue avec 6 points, après deux victoires et deux défaites.

L'équipe avait débuté son parcours européen par une large victoire contre l'azerbaïdjanais Sabah sur un score de quatre buts à zéro, avant de s'incliner face à l'Atlético de Madrid sur un score de deux buts à zéro, puis d'encaisser une lourde défaite face à Côme sur le score de 4-1, avant de renouer avec la victoire grâce à un succès palpitant contre la Roma sur le score de 3-2 lors de la quatrième journée.

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Malgré ce retour à la victoire, la situation de Manchester United reste préoccupante, puisque seuls deux points le séparent de la vingt-cinquième place, dernière position qualificative pour l'étape suivante, ce qui place l'équipe dans l'obligation d'engranger des points lors des prochaines journées.

La tâche se complique davantage à l'approche d'une série de confrontations relevées, à commencer par le match contre le Sporting Portugal le 25 novembre, puis des tests face à Leipzig, au Bayern Munich et à Villarreal.