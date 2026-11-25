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L'Espagnol Pep Guardiola, ancien entraîneur de Manchester City, a pris la défense de Cristiano Ronaldo, ancien capitaine de la sélection portugaise, après la manière dont s'est achevée sa carrière internationale. Il appelle la Fédération portugaise de football et le joueur lui-même à unir leurs efforts pour organiser une cérémonie d'adieu à la hauteur de ce qu'a apporté l'une des plus grandes stars de l'histoire du football, assurant qu'on ne peut pas laisser un joueur de la stature de Ronaldo quitter sa sélection de cette façon.

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Guardiola s'est exprimé lors d'un entretien accordé à l'ancienne star brésilienne Romário, dans son émission de talk-show, des propos relayés par le journal brésilien Globo. Le technicien espagnol y a abordé la décision de Ronaldo de mettre un terme à sa carrière internationale ainsi que la crise qui a précédé cette annonce, estimant que les récents différends ne devaient pas éclipser une carrière exceptionnelle de plus de deux décennies sous le maillot de la sélection portugaise.

Évoquant l'avenir de la relation entre Ronaldo et la sélection portugaise, Guardiola a déclaré : « Cela doit bien se terminer. Le Portugal et lui doivent faire un effort commun pour que les choses se terminent bien. Cristiano Ronaldo ne peut pas quitter la sélection portugaise de cette manière, on ne doit pas le laisser partir ainsi. »

Le technicien espagnol a ajouté que l'importance de Ronaldo ne se limite pas à ce qu'il a accompli pour lui-même ou pour la sélection portugaise, mais s'étend aux futures générations de joueurs portugais, qui doivent considérer sa carrière comme un modèle digne de reconnaissance et voir une star de son envergure recevoir les adieux qu'elle mérite.

Guardiola réclame une cérémonie à la hauteur de l'histoire de Ronaldo

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L'ancien entraîneur du FC Barcelone a poursuivi en insistant sur la nécessité d'organiser une célébration au cours de laquelle Ronaldo sentirait l'amour des supporters portugais, tout en demandant également au joueur d'aborder positivement ce qui s'est passé et de ne pas laisser les récents différends empêcher une fin digne de sa carrière.

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« Il y a des joueurs exceptionnels, et Cristiano en fait partie, c'est pourquoi il faut arranger cela. Il faut organiser une célébration où il sentira l'amour de ses compatriotes, et lui aussi doit faire un effort et dire : oublions ce qui s'est passé et tournons la page », a affirmé Guardiola.

Le technicien espagnol a adressé un message clair sur la nécessité de distinguer la longue carrière du joueur des différends qui peuvent naître sur une courte période : « On ne peut pas juger toute une carrière à cause d'un ou deux mois, ou à cause d'un désaccord ou d'un malentendu avec une ou deux personnes. Il y a des carrières remplies d'accomplissements qu'il faut préserver et défendre. »

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Guardiola a cité plusieurs légendes du football, affirmant que les stars qui ont tant donné à ce sport méritent de quitter les terrains par la grande porte, non seulement en reconnaissance de ce qu'elles ont apporté, mais aussi pour être une source d'inspiration pour les nouvelles générations.

Il a expliqué : « Les grands joueurs qui ont atteint le sommet de leur niveau méritent de partir par la grande porte, pour tout ce qu'ils ont donné au football, et parce que le football lui-même leur doit cette reconnaissance. »

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Et d'ajouter : « Les enfants qui font leurs premiers pas sur les terrains de football doivent se dire qu'ils veulent un jour terminer leur carrière comme l'ont fait Romário, Cristiano, Messi, Maldini et d'autres grands. C'est ainsi que les choses doivent être. »

Le différend entre Ronaldo et Jesus

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Les propos de Guardiola interviennent après une crise dans la relation entre Ronaldo et la sélection portugaise, et plus précisément avec le sélectionneur Jorge Jesus, à la suite d'un différend entre les deux parties lors de la trêve internationale de septembre dernier.

Selon les détails rapportés par le réseau brésilien « Globo », Ronaldo s'était mis d'accord avec l'entraîneur pour rester sur le banc lors des deux matchs suivants, mais Jesus lui a demandé de s'échauffer pendant l'une des rencontres face à la Norvège, avant que le match ne se termine sans qu'il entre en jeu. Un épisode qui a provoqué la colère du capitaine du Portugal et l'a poussé à réclamer des explications.

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La crise s'est ensuite envenimée, notamment lorsque Ronaldo a quitté le rassemblement de la sélection avant la fin de la trêve internationale, un épisode qui a suscité une vive polémique au Portugal. Le joueur s'est ensuite excusé et a assuré être prêt à répondre aux convocations internationales, tandis que la Fédération portugaise a décidé de le suspendre pour 30 jours et de lui infliger une amende.

Le 5 novembre, Ronaldo a annoncé sa décision de prendre sa retraite internationale, mettant ainsi fin à une carrière de 23 ans sous le maillot de la sélection portugaise, au cours de laquelle il a disputé 234 matchs internationaux et inscrit 146 buts, devenant le détenteur du record mondial de buts internationaux dans le football masculin.

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Il a également mené le Portugal au titre de champion d'Europe en 2016, premier trophée majeur de l'histoire de la sélection, avant d'y ajouter la Ligue des nations en 2019, puis de rééditer l'exploit lors de l'édition 2025.

Ronaldo aura-t-il droit à de nouveaux adieux ?

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Bien que la Fédération portugaise ait tenu à honorer son capitaine historique et ait témoigné de sa reconnaissance pour ce qu'il a apporté à la sélection, les propos de Guardiola ont relancé le débat sur la nature des adieux que mérite Ronaldo, et sur la possibilité de dépasser les récents différends pour organiser une célébration spéciale réunissant le joueur et les supporters de son pays.

La Fédération portugaise avait exprimé sa gratitude envers Ronaldo après l'annonce de sa retraite, le qualifiant de capitaine inspirant et de symbole le plus emblématique de la sélection, et la trêve internationale qui a suivi sa décision a été marquée par des hommages à la star portugaise.

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Mais pour Guardiola, la reconnaissance ne doit pas se limiter aux communiqués officiels ou aux gestes symboliques : elle doit prendre la forme d'une célébration au cours de laquelle le joueur ressentira l'affection du public dont il a défendu les couleurs nationales pendant de longues années.