Guardiola met le doute sur l'avenir de John Stones à Manchester City

Le défenseur de Manchester City va être titularisé face à Newcastle après avoir subi sa saison une blessure et une baisse de niveau cette saison.

John Stones devrait être titularisé pour la première fois en avec depuis janvier, mais sans aucune garantie quant à son avenir au club. L'international anglais a été contraint de rattraper son retard sur ses coéquipiers depuis qu'une blessure l'a forcé à manquer les premiers entraînements pour le retour de la Premier League après la suspension imposée par le Coronavirus. L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a révélé que l'international anglais débuterait le match contre à l'Etihad Stadium, mais a refusé d'assurer l'avenir de son défenseur central chez les Citizens alors que Newcastle ainsi qu' , son ancien club, seraient intéressés à l'idée de le recruter.

"Concernant le marché des transferts, nous parlerons à la fin de la saison", a déclaré Guardiola. "J'ai dit à plusieurs reprises que je suis plus que ravi de John Stone en tant que personne, en tant que professionnel, sur tous les plans. Ce que je veux, c'est le meilleur pour lui. Nous parlerons à la fin de la saison de ce qui va se passer. Parfois, mon souhait n'est pas le souhait des joueurs ou le souhait étant le mieux pour la situation du club. Si nous devons changer, nous leur parlerons. C'est un jeune joueur et nous voulons qu'il soit régulier, s'entraîne et récupère".

Stones trop souvent blessé

"Il y a des joueurs qui peuvent jouer tous les trois jours pendant 11 mois, d'autres ont plus de mal à être en forme et nous essayons de trouver la clé pour jouer tous les trois jours. C'est ce que nous voulons", a ajouté l'Espagnol. Bien que Stones n'ait pas subi de blessures graves, il a été troublé par un certain nombre de problèmes pendant son séjour à Manchester City. Et, cette saison, alors qu'Aymeric Laporte a été écarté pour cinq mois, il n'a joué que dans 14 des 51 matchs jusqu'à présent.

Manchester City devrait également entrer sur le marché des transferts pour acheter un autre défenseur central lorsque le mercato ouvrira ses portes, jetant un doute supplémentaire sur son avenir au club. Guardiola a été un grand fan du joueur de 26 ans, disant à une salle de journalistes qu'il avait "plus de couilles que tout le monde" dans la salle. Mais son manque de régularité dans ses performances au cours de l'année écoulée suite à une difficile Ligue des Nations avec l' cet été, a encore ajouté de l'incertitude sur l'avenir de John Stones.

"C'est difficile pour le joueur et pour nous tous", a déclaré Guardiola. "La qualité de John est là, je n'en ai jamais douté une seconde. C'est juste quand vous ne jouez pas, vous êtes à nouveau sur le banc et blessé, et encore blessé. Ils sont bons quand ils jouent dans une routine, ils sont confiants. Il vous faut des minutes, jouer, être en forme ou pas blessé et c'est ce qui s'est passé avec John. Nous avons, Nico Otamendi, Aymeric, Fernandinho - Eric Garcia qui se porte incroyablement bien. Il doit jouer pour lui-même et se concentrer. Lui et quiconque ne seront pas jugés pour de mauvaises actions ou de mauvais moments. Ils doivent être eux-mêmes. Nous savons ce qu'il est, la qualité et le potentiel sont là".