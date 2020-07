Manchester City, Guardiola : "J'espère que Messi va rester au Barça"

L'entraîneur catalan, qui a déjà travaillé avec le sextuple vainqueur du Ballon d'Or au Camp Nou, refuse de parler d'un départ de ce dernier.

Pep Guardiola a réitéré son désir de voir Lionel Messi rester au FC Barcelone, l'entraîneur de refusant de s'appuyer sur des spéculations suggérant qu'il pourrait se réunir avec l'Argentin en . Les spéculations concernant un départ du Camp Nou pour le sextuple vainqueur du Ballon d’Or ont refait surface ces dernières semaines. Ce n'est pas la première fois que Messi voit son avenir discuté, avec un grand attrait de la part de toutes les équipes de la planète.

Il est resté farouchement fidèle au Barca au fil des années, avec des nouvelles conditions convenues régulièrement. Les rapports suggèrent cependant que Lionel Messi a suspendu les discussions concernant une prolongation de contrat en attendant de découvrir dans quelle direction le club Blaugrana se dirigera dans un futur proche. Sa réticence apparente à prolonger un contrat qui devrait se poursuivre jusqu'à l'été 2021 a généré une nouvelle série de discussions de départ, Manchester City étant l'un des rares clubs qui pourraient se permettre de financer l'achat de l'Argentin si une porte devait être ouverte.

Pep Guardiola, cependant, est réticent à être entraîné dans un débat sur les objectifs de son club durant le mercato avec la campagne 2019-2020 toujours en cours et il espère toujours qu'un compromis pourra être atteint en Catalogne qui verra la figure emblématique du club rester dans son environnement actuel : "Je ne parlerai pas de transferts avant la fin de la saison", a déclaré l'ancien patron du Barça. "Mon souhait est que Messi reste à Barcelone."

Plus d'équipes

"Neuf défaites c'est trop pour être champion"

L'article continue ci-dessous

Pep Guardiola a offert une réponse similaire lorsqu'il a insisté sur son intention d'apporter un autre défenseur central lors du prochain mercato, beaucoup ayant demandé qu'un successeur approprié de l'ancien capitaine du club, Vincent Kompany, soit trouvé. "À la fin de la saison. Nous avons encore des objectifs incroyables pour lesquelles nous battre", a déclaré l'entraîneur de Manchester City. Les Sky Blues restent en lice pour remporter la et la Ligue des Champions cette saison, tout en sachant qu'ils ont déjà remporté le Community Shield et la Carabao Cup.

Pep Guardiola est impatient de voir son équipe terminer avec un grand succès, mais accepte qu'ils aient été bien en deçà de leur rival lors de la course au titre en qui a été dominée par le nouveau champion, . Après avoir vu City subir une défaite choc 1-0 à la dernière fois, Guardiola a déclaré: "Lorsque vous perdez neuf matchs, vous ne pouvez pas gagner la Premier League en ce moment - il y a des années peut-être".

"Les champions doivent marquer au-dessus de 90 points, donc lorsque vous perdez neuf matchs, vous ne pouvez pas gagner le championnat. Je n'ai pas pu résoudre le problème que nous avons eu depuis le début. Je me souviens du match contre à domicile, ils avaient deux tirs cadrés et nous avons frappé plus de vingt fois et nous avons fait match nul. C'est arrivé lors du deuxième match de championnat et le dernier match contre Southampton était similaire. Je n'ai pas pu changer cette dynamique", a conclu l'Espagnol.