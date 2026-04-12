Guardiola met en garde Arsenal : « Notre expérience nous confère un avantage en Premier League. »

Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, estime que la série de victoires quasi parfaites de son équipe dans la dernière ligne droite du championnat pourrait lui offrir un avantage psychologique sur Arsenal dans la course au titre.

L’équipe de Mikel Arteta a manqué l’occasion de compter 12 points d’avance samedi dernier, battue 2-1 à l’Emirates par Bournemouth.

Selon lui, Manchester City doit désormais gagner ses huit dernières rencontres, à commencer par le choc face à Chelsea dimanche, pour espérer doubler les Gunners. Le technicien catalan rappelle que son équipe avait conclu la saison 2023-2024 par neuf succès de rang, suffisant pour soustraire le titre à Arsenal.

Une expérience que Guardiola juge décisive, surtout avec un face-à-face programmé au stade de l’Émirat le 19 avril.

« Il faut gagner tous les matchs, et nous l’avons déjà fait par le passé, donc nous sommes capables de réitérer cet exploit, et nous savons peut-être exactement ce qu’il faut faire pour remporter le titre », a déclaré l’entraîneur de City, dans des propos rapportés par ESPN.

« Nous ne sommes plus septièmes ou huitièmes de la Premier League comme la saison dernière, nous sommes deuxièmes et nous nous battons », a-t-il ajouté.

Alors que les Gunners traversent un passage à vide, les Citizens semblent avoir retrouvé leur meilleur niveau. L’équipe d’Arteta a perdu trois de ses quatre dernières sorties toutes compétitions confondues, tandis que City a brillé en finale de la Coupe de la Ligue contre Arsenal puis face à Liverpool en FA Cup.

Guardiola a ajouté : « Ce renversement aurait dû se produire plus tôt dans la saison pour que nous ayons plus d’opportunités… N’est-ce pas ? »

Il conclut : « C’est la réalité : dès que nous en serons capables, nous le ferons, mais pour remporter le titre, il faut y arriver tous les trois jours. »

L’entraîneur espagnol a conclu : « L’équipe n’a pas été constante tout au long de la saison, mais nous sommes toujours là. Nous avons une demi-finale de FA Cup à disputer pour atteindre la finale, et nous nous battrons en Premier League jusqu’au bout. Ce n’est pas encore fini. »



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