Guardiola lâche une bombe : « C'est peut-être terminé »

Un nouveau documentaire a révélé des coulisses fascinantes de la période la plus tumultueuse de la carrière de Pep Guardiola avec Manchester City, en documentant des moments de tension vécus par le technicien espagnol avec ses joueurs, parmi lesquels son différend avec l'ancien capitaine de l'équipe, Kyle Walker, et le moment où il a reconnu avoir été proche de quitter le club.

Selon ce qu'a montré une série documentaire produite par « Amazon Prime », Guardiola a parlé aux joueurs de Manchester City avant la confrontation face à Chelsea, quelques jours après le départ de Walker à Milan sous forme de prêt en janvier 2025, exprimant sa tristesse face à la manière dont s'est terminée la relation du capitaine de l'équipe avec le club.

Guardiola a dit à ses joueurs : « Quelle chose triste que ce qui est arrivé avec Kyle », avant de critiquer les agissements du défenseur anglais, affirmant qu'il aurait pu venir le voir directement et lui dire qu'il se sentait fatigué ou qu'il souhaitait vivre une nouvelle expérience.

Le technicien espagnol a ajouté : « Tu ne peux pas, en tant que capitaine, te comporter de la manière dont il l'a fait, tu ne peux pas, surtout dans les moments les plus difficiles de nos vies », avant d'adresser son propos au reste des joueurs en s'interrogeant : « Qu'avez-vous fait, mes amis ? Qu'avez-vous fait de votre capitaine ? »

Le film ne révèle pas clairement la nature de l'agissement qui a irrité Guardiola et l'a poussé à adresser ce message, mais d'autres scènes documentent une confrontation houleuse entre le technicien et Walker à la suite de la défaite de Manchester City face à Liverpool en décembre 2024.

Au cours de ce match, Walker a perdu le ballon au profit de Luis Díaz, dans une action qui s'est terminée par l'obtention d'un penalty pour Liverpool, avant que Guardiola n'adresse des critiques à son capitaine dans le vestiaire, affirmant qu'il devait prendre conscience de la gravité d'une perte de balle dans cette zone.

Guardiola a dit à ses joueurs qu'une perte de balle signifiait encaisser un but, ce qui a provoqué la colère de Walker, qui a répliqué : « À chaque réunion, on m'interpelle. »

Guardiola a répondu : « Peut-être parce que tu es capitaine », ce à quoi Walker a répliqué : « Eh bien, vous ne vouliez pas que je sois votre capitaine. »

Walker avait été choisi par ses coéquipiers comme capitaine de Manchester City lors de la saison 2024-2025, tandis que Kevin De Bruyne, Rúben Dias, Rodri et Bernardo Silva portaient le brassard de capitaine en alternance en tant que ses adjoints.

La série documentaire révèle que la crise de Walker est survenue à un moment où Guardiola lui-même traversait une phase extrêmement difficile, après que Manchester City a subi 4 défaites consécutives pour la première fois dans la carrière de son technicien espagnol, en même temps qu'un recul des résultats de l'équipe et une augmentation des pressions qui l'entouraient.

Dans l'une des scènes, Guardiola reconnaît avoir dit à la direction du club, à la suite de cette série de défaites, qu'il était peut-être arrivé au bout de son parcours avec l'équipe, en déclarant : « C'est peut-être terminé. »

Malgré la signature d'un nouveau contrat par le technicien espagnol avec Manchester City en novembre 2024, le film révèle à quel point la décision qui a précédé la prolongation de son lien avec le club a été difficile, tandis que Khaldoon Al Mubarak, le président du conseil d'administration, a reconnu qu'il n'était pas certain de sa capacité à convaincre Guardiola de rester.

Dans une autre scène, Guardiola est apparu ému jusqu'aux larmes devant ses joueurs, affirmant que la prolongation de son contrat n'était pas une quête d'argent ni un désir de rester pour le simple fait de rester, mais parce qu'il voulait continuer à se battre avec l'équipe et retrouver sa capacité à concourir.

Le technicien espagnol a déclaré : « J'ai prolongé mon contrat parce que je veux être ici avec vous, je veux gagner une bataille à ce poste. Je ne veux pas avoir l'impression de partir et de fuir loin de vous. »

Il a ajouté : « Si vous sentez, vous les capitaines d'abord puis les autres, qu'il y a un problème, dites-le-moi. Cela ne changera pas un seul instant l'amour que j'ai pour vous tous. Je veux me battre, c'est tout. »

La crise s'est étendue au versant personnel de la vie de Guardiola, puisque Manel Estiarte, l'un des membres proches de son staff technique, a évoqué le fait que les joueurs avaient remarqué un changement manifeste dans le comportement du technicien durant cette période, affirmant qu'il était triste et différent de d'habitude.

Estiarte a indiqué que les joueurs étaient inquiets pour Guardiola, expliquant qu'il leur avait dit qu'ils devaient voir l'homme derrière l'entraîneur, alors qu'il traversait des circonstances personnelles difficiles après son divorce.

Ces crises sont survenues lors d'une saison qui s'est achevée par l'élimination de Manchester City de la course à tous les titres, faisant de la saison 2024-2025 l'une des plus difficiles de Guardiola depuis son arrivée au club en 2016, notamment avec la longue absence de Rodri en raison d'une blessure, et les pressions liées aux affaires financières auxquelles le club a été confronté.

Malgré toutes ces pressions, Guardiola a choisi de rester, transformant la crise qui a failli le pousser au départ en un nouveau départ dans sa carrière avec Manchester City, tandis que le documentaire offre une image rare du technicien espagnol loin des projecteurs, et d'un vestiaire qui a connu des différends, des larmes et des moments de doute quant à l'avenir de l'une des expériences d'entraîneur les plus réussies de l'histoire du football anglais.