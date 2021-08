Guardiola "heureux" de l'effectif à sa disposition

Après avoir autorisé Sergio Aguero à partir pour Barcelone cet été, les champions de Premier League manquent d'options en attaque.

Pep Guardiola est satisfait de son équipe même si Manchester City n'a pas signé d'attaquant cet été.

City a courtisé l'attaquant de Tottenham Harry Kane tout l'été, mais jusqu'à présent, aucun accord n'a été conclu pour l'international anglais.

Avec moins de deux semaines avant la fin de la fenêtre de transfert, Guardiola serait heureux de commencer la saison avec son onéreuse recrue Jack Grealish.

"Absolument - plus qu'heureux", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avant le choc de la Premier League face à Norwich City.

"C'est la même équipe que nous attendions avec Jack Grealish et sans Sergio Aguero la saison dernière."

Kane reste la principale cible de City, même si on parle aussi de l'attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo, et de Dusan Vlahovic de la Fiorentina et même plus récemment à Robert Lewandowski du Bayern Munich.

« Lewy est un joueur tellement important pour le Bayern Munich et il restera au Bayern Munich. Je ne vais pas parler avec 11 jours restants sur le marché des transferts. Je ne sais pas ce qui va se passer, personne ne le sait. Demain, nous avons un match, puis nous nous préparerons pour le match d'Arsenal."

Guardiola était privé de bon nombre de ses joueurs de l'équipe première lors de la première journée de Premier League de la saison lorsque les Citizens ont été battus 1-0 par Tottenham, tandis que Kane a également raté le match.

Le patron de City espère que beaucoup d'entre eux seront de retour pour affronter Norwich, bien que Kevin De Bruyne soit soumis à un test de condition physique tardif après avoir raté l'entraînement.

"Le reste de l'équipe, tout le monde est en forme sauf Phil Foden après la pause internationale et Kevin a un petit problème avec sa cheville", a rassuré Guardiola.