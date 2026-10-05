Le journal espagnol « AS » a révélé que la vive réaction de Pep Guardiola à la condamnation de Manchester City dans l'affaire des infractions financières reflète son souci extrême que sa réputation et son héritage d'entraîneur ne soient pas affectés par ce qui s'est passé au sein du club.

Le journal estime qu'il n'y a aucun débat quant au statut de Guardiola en tant qu'entraîneur, lui qui est peut-être l'un des plus grands techniciens de l'histoire du football. Pourtant, sa position après l'annonce par la Premier League de la condamnation de Manchester City pour 114 des 115 chefs d'accusation retenus contre lui paraît frappante et mérite qu'on s'y attarde.

Selon « AS », quelques heures seulement après la publication des communiqués de la Premier League et de Manchester City, Guardiola s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour affirmer son soutien au club qu'il a mené vers la gloire pendant dix saisons, se joignant à ses anciens dirigeants et joueurs pour défendre la position du club.

Le journal a également indiqué que Guardiola assistera au match de Manchester City face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions le 14 du mois, afin de soutenir son ancien club durant cette période difficile.

D'après « AS », Guardiola ne défend pas seulement Manchester City, mais cherche aussi à protéger son image et son héritage d'entraîneur, d'autant qu'il n'était présent que durant deux des saisons considérées comme suspectes, à savoir 2016-2017 et 2017-2018.

Le journal souligne que l'affaire ne concerne pas uniquement Guardiola, mais s'étend aux entraîneurs qui l'ont précédé à la tête de l'équipe, comme Mark Hughes, Roberto Mancini et Manuel Pellegrini, ainsi que Brian Kidd, qui ont eux aussi profité des énormes moyens financiers fournis par la propriété du club.









Mais Guardiola, selon l'analyse d'« AS », apparaît plus sensible à cette affaire, après que son nom a été associé à la plus grande époque de l'histoire de Manchester City.

« AS » indique que Guardiola a prolongé son contrat avec Manchester City en 2024, à un moment où son aventure avec le club semblait toucher à sa fin, avant de partir en 2026 malgré une année encore restante sur son contrat.

Le journal estime que l'affaire de l'enquête et du verdict est restée présente tout au long de cette période, et qu'elle a constitué un fardeau pour le technicien espagnol, qui tient toujours à défendre le club même après son départ.

« AS » conclut son analyse en soulignant le paradoxe selon lequel Guardiola semble éprouver un sentiment de culpabilité à l'égard d'une affaire dont il ne sait même pas encore s'il en est responsable à l'origine, tout en refusant dans le même temps de la laisser ternir son héritage avec Manchester City.



