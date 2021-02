Guardiola donne des nouvelles de Gundogan

Pep Guardiola, le manager de Man City, s'est exprimé ce vendredi sur les différents blessés qu'il a au sein de son équipe.

Le milieu de terrain de Manchester City, Ilkay Gundogan, passera un test de condition physique de dernière minute avant le déplacement à Arsenal, a confirmé Pep Guardiola.

L'international allemand a raté le match victorieux de mercredi sur Everton par précaution après avoir subi une légère tension à l'aine lors de la victoire contre Tottenham quatre jours plus tôt. Guardiola a également révélé que Nathan Ake avait repris l'entraînement après avoir été absent depuis le 26 décembre en raison d'une blessure musculaire.

"Nathan est de retour à l'entraînement seul sur le terrain et est sur le point de revenir avec l'équipe", a déclaré le manager de City lors d'une conférence de presse. "Et Gundo a participé à la séance - nous verrons demain comment sont les autres."

Kevin De Bruyne a été out pendant quatre semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, mais il est entré en tant remplaçant en fin de match lors de la victoire 3-1 face aux Toffees.

Phil Foden est passé au poste de milieu de terrain à Goodsion Park, jouant aux côtés de Bernardo Silva, et Guardiola a déclaré qu'il commençait à s'habituer à ce rôle. "Il peut jouer dans les deux positions. J'ai dit à plusieurs reprises qu'il était encore jeune, a confié le technicien catalan. Phil a juste besoin de temps pour s'améliorer au coeur du jeu. Lorsque vous jouez en tant qu'ailier, vous devez jouer à un tempo et lorsque vous jouez à l'intérieur, vous devez jouer dans un autre. Quand il aura cet équilibre, il sera 10 fois plus extraordinaire en tant que joueur. C'est juste une question de temps".

City est confronté à un calendrier de rencontres chargé et s'ils continuent en Ligue des champions ils sont certains de jouer au moins deux fois par semaine d'ici la fin de la saison.

John Stones et Oleksandr Zinchenko se sont reposés lors du match de milieu de semaine et pourraient revenir dans le groupe. L'attaquant Sergio Aguero faisait également partie de l'équipe après plusieurs défections durant la première moitié de sa saison, mais il est susceptible d'être à nouveau sur le banc vu qu'il n'est pas encore au mieux physiquement.