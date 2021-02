Manchester City dément toute offre pour Messi

Manchester City a déclaré n'avoir fait aucune offre à Lionel Messi, le contrat de l'attaquant de Barcelone devant expirer à la fin de la saison.

La superstar argentine est libre de parler à des clubs non espagnols et a été liée à plusieurs équipes européennes de premier plan, le Paris Saint-Germain, ainsi que Manchester City étant considérés comme les principaux candidats.

Il a été rapporté que les dirigeants de la Premier League avaient fait une offre pour Messi mais un porte-parole du club a déclaré à Goal que cette spéculation n'était pas vraie et qu'il n'y avait pas eu de discussions.

City est depuis longtemps lié à un au six fois vainqueur du Ballon d'Or, en partie à cause de l'opportunité de travailler avec son ancien mentor Pep Guardiola. L'équipe de Premier League est l'un des rares clubs à pouvoir payer son salaire et il a été rapporté qu'un accord pourrait également le voir jouer pour d'autres équipes du City Football Group - y compris le New York City FC.

En effet, la suggestion selon laquelle Messi pourrait partir à la fin de cette saison est devenue plus forte après la défaite 4-1 du Barça à domicile contre le PSG en Ligue des champions mardi, leur campagne n'ayant de nouveau pas réussi à prendre de l'ampleur.

Mais une source du club a déclaré à Goal que City n'avait fait aucune offre pour l'attaquant, que ce soit pendant l'été ou depuis lors, et qu'il n'y avait actuellement aucune discussion ouverte.

Messi, qui aura 34 ans en juin, attendra la fin de la saison pour décider de son avenir et de la prolongation de son contrat au Barca, où il a passé toute sa carrière professionnelle.

Goal a appris que Messi est fatigué des spéculations médiatiques constantes et qu'il fera une annonce à la fin de la saison en ce qui concerne l'endroit où il jouera pour la campagne 2021-22 et au-delà. Bien qu'il soit en mesure de parler avec d'autres clubs, il est entendu que l'Argentin a décidé de ne pas le faire.

Messi est au centre des spéculations depuis l'été dernier, lorsqu'il a tenté de quitter le Barça afin de rechercher un nouveau défi dans sa carrière. Il a finalement fini par rester au Camp Nou, cependant, Messi révélant exclusivement à Goal qu'il resterait au club et honorerait son contrat. Les rumeurs sur l'avenir de Messi n'ont pas cessé depuis lors, avec une élection présidentielle imminente au club catalan, qui se tiendra le 7 mars.