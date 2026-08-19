Le match entre le Paris Saint-Germain et Rennes, prévu ce dimanche soir dans le cadre de la journée inaugurale du championnat de France, a connu un changement soudain de lieu, après qu'il a été décidé de le délocaliser du Parc des Princes vers le stade de Rennes, en raison du mauvais état de la pelouse du stade parisien.

Le Paris Saint-Germain devait recevoir Rennes ce dimanche soir lors de l'un des premiers grands rendez-vous de la nouvelle saison de Ligue 1, mais la violente vague de chaleur qui a frappé la capitale française a causé d'importants dommages à la pelouse du Parc des Princes, ce qui a rendu incertaine la tenue du match à sa date et dans son lieu d'origine.

Selon RMC, la Ligue de football professionnel française se trouvait devant deux options en cas de confirmation de l'inaptitude de la pelouse : reporter le match à une date ultérieure, ou le délocaliser au stade de Rennes et le disputer à la date prévue.

Après avoir étudié les options disponibles, la deuxième solution a été retenue, le match se disputant donc à Rennes ce dimanche soir.

Paris n'a pas trouvé de stade de substitution

Selon RMC, le Paris Saint-Germain a tenté de trouver un stade de substitution en région Île-de-France, mais il n'a pas pu dénicher d'enceinte adaptée pour accueillir la rencontre.

Face à cela, le club parisien a pris contact avec les dirigeants de Rennes pour s'informer de la possibilité de disputer le match dans le stade de ce dernier, une demande à laquelle le club hôte a répondu favorablement, bien que cette décision lui impose des dispositions logistiques et organisationnelles complexes en peu de temps.

Rennes préférait éviter un report du match, d'autant que cela aurait alourdi le calendrier de l'équipe, compte tenu de ses engagements européens et de sa préparation pour la nouvelle saison.

Pertes financières et organisationnelles potentielles

La délocalisation du match à Rennes impose d'importants défis au club français, qui devra réorganiser la vente des billets, les espaces d'hospitalité et VIP, sans oublier l'impact de cette décision sur les détenteurs d'abonnements qui pourraient ne pas être en mesure d'assister à la rencontre.

Il faudra également gérer les coûts que le club a engagés au préalable en vue de disputer le match à Paris, y compris les dispositions de voyage, d'hébergement et autres frais logistiques.

Le match retour se disputera-t-il aussi à Rennes ?

La plus grande controverse demeure liée au sort du match retour entre les deux équipes.

Le club de Rennes affirme que ce qui s'est produit ne constitue pas un « échange » officiel des matchs aller et retour, mais simplement une délocalisation du match aller dans son stade, comme solution d'urgence en raison de l'inaptitude de la pelouse du Paris Saint-Germain.

Sur cette base, Rennes estime que le match retour doit se disputer dans son stade comme initialement prévu, conformément au règlement de la Ligue de football professionnel française, et que la délocalisation du match de dimanche ne signifie pas automatiquement l'adoption d'une inversion officielle entre les rencontres aller et retour.

La commission des compétitions de la Ligue de football professionnel française devrait étudier la situation et prendre la décision finale sur cette question, tandis que Rennes entend défendre ses droits et préserver son droit d'accueillir le match retour comme prévu dans le calendrier d'origine.

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