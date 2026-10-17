Grosse tuile pour Liverpool avant le choc face à Villarreal en Ligue des champions

Liverpool a encaissé un double coup dur avant d'affronter Villarreal, mardi prochain à Anfield, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, après les blessures du Hongrois Dominik Szoboszlai et du Néerlandais Jeremie Frimpong lors de la victoire face à Brentford (2-1), samedi, en Premier League, avec la crainte de les voir manquer le rendez-vous européen très attendu.

La blessure de Szoboszlai est survenue à la 32e minute, après avoir ressenti des douleurs musculaires qui l'ont contraint à quitter la pelouse, tandis que Frimpong n'a pu jouer que 6 minutes après son entrée en jeu au début de la seconde période, avant de céder sa place à son tour en raison d'un problème physique, plaçant le staff technique devant un nouveau défi avant de recevoir le club espagnol.

Malgré la capacité de Liverpool à décrocher les trois points, après avoir renversé le but de Keane Lewis-Potter grâce aux réalisations de Victor Munoz et d'Alexander Isak, les deux blessures ont assombri ce succès, d'autant que l'équipe doit déjà composer avec d'autres absences avant la rencontre continentale.

Dans des déclarations livrées après la rencontre, l'entraîneur a mis en garde contre la difficulté de la situation physique au sein de l'effectif, dans un contexte de calendrier chargé et de récupération insuffisante pour les joueurs : « Je pense que notre situation est extrêmement délicate. Nous avons disputé un match à l'extérieur en Ligue des champions il y a deux jours, nous sommes rentrés tard dans la nuit et nous n'avons peut-être pas bénéficié d'une période de récupération adéquate. »

Il a ajouté que le staff technique se retrouve face à un choix difficile : s'appuyer sur des joueurs qui ont enchaîné les matches et qui accusent une certaine fatigue, ou lancer des éléments de retour de blessure sans être totalement certain de leur état de forme.

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Au sujet de Szoboszlai, il a précisé : « Il a ressenti le même problème, ce n'est pas une nouvelle blessure, et il n'a peut-être pas suffisamment récupéré. Nous aurons donc besoin de plus de temps avec lui. »

Concernant Frimpong, il a indiqué que le joueur avait souffert de crampes lors du dernier match européen, avant de ressentir un nouveau problème musculaire face à Brentford.

L'entraîneur a confirmé que Liverpool serait privé des services des deux joueurs pendant un certain temps, ce qui rend leur participation face à Villarreal très incertaine et accentue la pression sur le staff technique avant ce rendez-vous attendu.

Des absences supplémentaires qui aggravent la situation de Liverpool

Les soucis de Liverpool ne s'arrêtent pas à Szoboszlai et Frimpong, puisque l'équipe doit également faire face aux absences de Hugo Ekitike, Conor Bradley, Vitezslav Jaros et Giovanni Leoni, en raison de diverses blessures, ce qui porte le nombre d'absents potentiels à 6 joueurs.

Les absences de Bradley et Frimpong constituent un coup dur particulier pour les options de l'équipe au poste de latéral droit, le staff technique étant contraint de chercher des alternatives pour réorganiser son arrière-garde avant d'affronter Villarreal, qui aborde cette rencontre avec un moral relativement élevé après sa victoire sur Naples lors de la journée précédente.