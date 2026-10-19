À quelle vitesse tout peut aller dans le football ? Personne n’est sans doute mieux placé que Bara Sapoko Ndiaye pour en parler aujourd’hui. Le jeune homme de 18 ans est arrivé presque de nulle part au Bayern Munich et a convaincu les dirigeants du club, qui lui ont offert un contrat ferme. Mais sa progression marque désormais le pas, car il n’a plus l’occasion de montrer ce dont il est capable.

Sa situation actuelle est bien résumée par ce contraste : alors que Sacha Boey, pourtant écarté des plans, a participé à la démonstration contre le RB Leipzig (6-1) ce week-end, entrant à la 77e minute pour disputer ses 13 premières minutes de la saison, le Sénégalais ne figurait même pas dans le groupe.

Le 3 janvier de cette année, le Bayern a surpris en annonçant officiellement le prêt du jeune joueur des Gambinos Stars Africa, en Gambie. Dans un premier temps, on n’attendait pas grand-chose du milieu de terrain : en raison du règlement, il ne pouvait jouer qu’avec l’équipe première de Vincent Kompany, et non acquérir de l’expérience chez les jeunes ou avec l’équipe réserve du Bayern en Regionalliga.

Selon un article, Kompany avait lui-même insisté pour recruter Ndiaye après avoir été séduit par sa prestation lors du match amical du Bayern contre les Grasshoppers. À la surprise générale, le Belge l’a fait débuter en Bundesliga dès avril et lui a accordé quatre apparitions d’ici la fin de la saison.

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« Je veux jouer au plus haut niveau et, un jour, porter aussi le maillot du Sénégal », déclarait Ndiaye début mai dans le magazine du Bayern, évoquant son ambition de jouer en sélection pour son pays natal. Là encore, tout est allé très vite : quatre semaines plus tard seulement, il faisait ses débuts lors d’un match amical contre les États-Unis. Qu’il ait ensuite été également convoqué, à la surprise générale, pour la Coupe du monde et ait même joué lors du match à élimination directe contre la Belgique pendant le tournoi en Amérique du Nord tenait presque de l’exploit.

Le contrat avec lequel le Bayern Munich a récompensé Bara Sapoko Ndiaye

« Le parcours de Bara Ndiaye est absolument exceptionnel. Nous sommes tous surpris et impressionnés par la vitesse à laquelle tout s’est enchaîné pour lui », déclarait en octobre à SPOX Jochen Sauer, directeur du développement du Bayern Munich. Le club munichois lui a donc offert pendant la pause estivale un contrat valable jusqu’en 2031 et a versé pour lui une indemnité de transfert qui se situerait entre trois et quatre millions d’euros.

Mais Bara Sapoko Ndiaye a désormais aussi découvert à quelle vitesse tout peut soudain s’arrêter. Le triste bilan provisoire de sa saison : trois minutes de jeu lors du match de Coupe à Osnabrück, alors que le sort de la rencontre était déjà scellé à 4-1. À deux reprises déjà, il n’a pas été retenu dans le groupe de Kompany pour un match. Pourquoi ce grand espoir est-il actuellement si loin dans la hiérarchie ? Kompany n’a pas encore donné de réponse.

Et il semble peu probable que l’entraîneur fasse soudain appel à lui dans les prochaines semaines, compte tenu du programme qui attend le Bayern jusqu’au début du mois de novembre, avec des rencontres contre Arsenal, Fribourg, Dortmund et l’Atlético de Madrid. Après les matches nuls contre Augsbourg et Viking Stavanger, qui laissaient entrevoir une mini-crise, puis la large victoire contre le RB, Kompany doit maintenant envoyer un signal fort sur le terrain en Ligue des champions face à Arsenal. Ménager les stars ? Pas question.

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Reste à savoir si, au-delà de la belle histoire de son ascension fulgurante, l’adolescent peut déjà apporter quelque chose au Bayern Munich sur le terrain. Lorsqu’il a débuté deux matches dans la dernière ligne droite de la saison passée, le Bayern était mené 3-0 à la pause à Mayence, puis 2-1 à la mi-temps à domicile contre Heidenheim, dernier du classement.

« Le test le plus difficile possible pour un jeune joueur », avait déclaré Kompany après le match contre Mayence à propos de Ndiaye. L’entraîneur n’a pas dit qu’il avait échoué à ce test, mais l’évolution de son temps de jeu cette saison le laisse clairement penser.

Quel avenir pour Bara Sapoko Ndiaye ?

Pour progresser, Ndiaye a toutefois besoin de minutes de jeu à un haut niveau, qu’il n’obtient pas actuellement au Bayern Munich. Un prêt cet hiver serait donc une option à laquelle les dirigeants peuvent et doivent réfléchir.

La question est seulement de savoir si un autre club de Bundesliga se manifestera ou si Ndiaye devra faire un pas en arrière pour avancer sur le long terme. Après tout, jouer « au plus haut niveau » est le seul rêve qu’il n’a pas encore réalisé à 18 ans.