Nottingham Forest lance une nouvelle offensive sérieuse pour arracher Givairo Read à Feyenoord, comme l’a confirmé Fabrizio Romano dans le sillage de FR12. Le club de Premier League a transmis une offre améliorée pour le latéral droit de 20 ans, qui serait lui-même désireux de franchir le pas.

Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a indiqué samedi que Nottingham Forest avait soumis une deuxième proposition d’une valeur totale de 20 millions d’euros. Le club anglais revoit ainsi à la hausse sa précédente offre qui, selon Romano, s’élevait à 17,5 millions d’euros bonus compris et avait été refusée par Feyenoord.

Selon Romano, un accord personnel ne pose aucun problème. Read voit d’un bon œil un transfert à Forest, si bien que les négociations portent actuellement entièrement sur un accord entre les deux clubs.

Les discussions entre Feyenoord et Forest battent leur plein. « Deal en bonne voie », écrit Romano, qui semble ainsi prédire un transfert définitif.

Vendredi, il était déjà apparu que Forest s’était de nouveau manifesté à De Kuip. À ce moment-là, le montant de la deuxième offre n’était pas encore clair, mais on sait désormais que la valeur totale de la proposition s’élève à 20 millions d’euros.

Feyenoord ne semble toutefois pas disposé à laisser partir Read aussi facilement. L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst considère le latéral droit comme un élément important de son effectif et préférerait le conserver à Rotterdam la saison prochaine également.

L’intérêt pour Read ne se limite d’ailleurs pas à Forest. Bayern Munich, Manchester City et le Paris FC avaient aussi été cités plus tôt parmi les clubs intéressés, même s’il n’est pas clair à quel point cet intérêt est encore concret à l’heure actuelle.

Read est encore sous contrat avec Feyenoord jusqu’à l’été 2029 et, selon Transfermarkt, sa valeur estimée est de 25 millions d’euros.