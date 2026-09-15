Gros points d’interrogation autour de la recrue à plusieurs millions « disparue » de Feyenoord : « Où est-il ? »

De gros points d’interrogation entourent l’attaquant de Feyenoord Stephano Carrillo. Le Mexicain, recruté en février 2025 à Santos pour 2,5 millions d’euros, est introuvable.

Carrillo avait alors été amené à Rotterdam par Dennis te Kloese. L’attaquant, qui n’a toujours que vingt ans, avait été recruté comme un investissement pour l’avenir.

Feyenoord a décidé l’été dernier de le prêter au club partenaire, le FC Dordrecht. Là-bas, il a marqué à quatre reprises en 34 matches de deuxième division néerlandaise.

Il est revenu à Feyenoord durant l’été, mais il a depuis complètement disparu des radars. Robin van Persie l’a renvoyé en juin avec l’équipe réserve, dirigée par Adrie Poldervaart.

Cette saison, il n’a toutefois pas figuré une seule fois dans le groupe de Poldervaart, remarque 1908. Le média, très bien informé, n’a aucune idée de ce qui se passe avec le Mexicain.

Selon 1908, il perçoit un salaire relativement élevé à Feyenoord, ce qui complique sa vente. Il est encore sous contrat jusqu’à la mi-2029 à De Kuip.