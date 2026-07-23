Le gardien de 20 ans s’est blessé mardi à la cuisse à l’entraînement et manquera au VfB Stuttgart au moins jusqu’à la trêve internationale de septembre. Outre le portier, l’attaquant Justin Diehl a lui aussi été touché à l’avant de la cuisse. Il sera également absent.

« Ce sont clairement de mauvaises nouvelles, car il est déjà possible de dire que Dennis et Justin ne seront pas disponibles pour la première phase de la saison », a déclaré avec inquiétude le directeur sportif de Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, au sujet de ces revers liés aux blessures.

L’absence de Seimen pèse particulièrement lourd, car il était clairement prévu à ce poste clé. Après le départ d’Alexander Nübel vers Besiktas, Seimen, qui avait encore joué un rôle déterminant la saison passée dans la montée en Bundesliga du SC Paderborn 07, devait aborder la saison comme nouveau numéro un.

Comment le VfB Stuttgart va-t-il réagir à l’absence de Dennis Seimen ?

« Au poste de gardien, notre planification d’effectif pour la saison à venir était, comme on le sait, largement bouclée. Nous avons beaucoup de qualité dans notre groupe de gardiens même sans Dennis, mais nous devons néanmoins examiner dans les prochains jours si nous allons de nouveau être actifs sur le marché des transferts », a poursuivi Wohlgemuth.

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Malgré cette porte laissée ouverte publiquement, les dirigeants du club de Bundesliga ont, selon les informations de Sky Sport, pris une décision en interne : aucun remplaçant externe ne doit être recruté dans l’immédiat. La direction du VfB souhaite observer l’évolution de sa guérison dans les semaines à venir et réévaluer ensuite la nécessité d’un transfert.

Lors des premiers matches officiels de la nouvelle saison, c’est donc Fabian Bredlow qui prendra place entre les poteaux. La direction du club stuttgartois accorde une totale confiance au gardien pour compenser jusqu’à nouvel ordre l’absence de Seimen, blessé.