À quelques heures de l'une des rencontres les plus attendues de la saison, le Barça fait face à un conflit social dont les répercussions touchent plusieurs événements sportifs au sein de ses installations, après l'échec des tentatives visant à contenir une grève à laquelle participent environ 60 employés, alors que le club insiste pour disputer le Clasico face au Real Madrid sans aucun changement.

Selon le quotidien catalan «Mundo Deportivo», le Barça a assuré que la rencontre face au Real Madrid, prévue dimanche soir au Camp Nou dans le cadre du championnat d'Espagne, se tiendra normalement malgré la grève annoncée par un groupe de travailleurs sous contrats intermittents pour le week-end.

Cette décision intervient après l'échec des négociations entre les deux parties devant le tribunal du travail de Catalogne et l'absence d'un accord mettant fin au différend, ce qui signifie que la grève se poursuivra de minuit ce vendredi jusqu'à six heures du matin lundi prochain.

Les employés qui participent à ce mouvement entendent protester contre ce qu'ils considèrent comme une dégradation de leurs conditions de travail. Parmi leurs principales revendications figure la mise à disposition d'un nombre suffisant de travailleurs pour couvrir les besoins logistiques liés à l'organisation des événements sportifs au sein des installations du club.

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Selon des sources au sein du Barça, le club affirme disposer de la capacité organisationnelle nécessaire pour faire face à tout imprévu et garantir la tenue des matchs programmés, sans recourir à des pratiques consistant à remplacer les grévistes en violation de la loi.

Les répercussions éventuelles de la grève ne se limitent pas au seul Clasico, puisqu'elles concernent plusieurs autres rencontres des équipes du Barça durant le week-end, à commencer par le match de l'équipe féminine face à Grenade, samedi dans le cadre du championnat d'Espagne féminin, au stade Johan Cruyff.

L'équipe de handball accueille par ailleurs le Recoletas Atlético Valladolid... l'équipe de handball reçoit son homologue le Rebi Cuenca, vendredi dans le cadre du championnat d'Espagne de handball, au Palau Blaugrana, tandis que l'équipe de basket-ball affronte Casademont Saragosse, samedi dans le cadre du championnat d'Espagne de basket-ball, dans la même salle.