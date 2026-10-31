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Greuther Fürth - Holstein Kiel : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Greuther Fuerth vs Holstein Kiel
Greuther Fuerth
Holstein Kiel
Bundesliga 2

En 2. Bundesliga, Greuther Fürth affronte Holstein Kiel. Mais sur quelle chaîne et quelle plateforme peut-on suivre le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match entre Greuther Fürth et Holstein Kiel débutera le 1er novembre 2026 à 13 h 30.

Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieShahid

Diffusion en streaming en Allemagne

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SPOX vous explique dans cet article comment suivre la rencontre en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui.

Greuther Fürth - Holstein Kiel en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match entre Greuther Fürth et Holstein Kiel est diffusé en direct sur WOW. La rencontre peut y être suivie en intégralité en streaming.

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Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté de Greuther Fürth et de Holstein Kiel ?

Greuther Fürth aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite à domicile contre Osnabrück (0-3) en championnat. Auparavant, Fürth avait battu Braunschweig (2-0). Sur ces cinq matches, Fürth a marqué quatre buts et en a encaissé neuf.

Holstein Kiel affiche une meilleure forme, avec trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Kiel s’est imposé dernièrement contre Hoffenheim en Coupe d’Allemagne et, auparavant, contre le Dynamo Dresden (3-0) en championnat. Sur ces cinq rencontres, Holstein a marqué sept buts et en a encaissé cinq.

GFT

GFT - Forme

FCM
N1-1
VFB
D5-0
BSC
D2-1
EBS
V2-0
OSN
D3-0
But marqué (encaissé)
4/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
HSK

HSK - Forme

VFF
V3-1
EBS
D1-0
BSC
N0-0
DOD
V3-0
TSG
V1-1
But marqué (encaissé)
7/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Greuther Fürth - Holstein Kiel : heure du coup d’envoi

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Bundesliga 2 - Journée 10
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Greuther Fürth - Holstein Kiel : compositions d’équipe

Greuther Fuerth vs Holstein Kiel Équipes probables

Entraineur

  • H. Vogel

Greuther Fürth - Holstein Kiel : état de forme

GFT

GFT - Forme

FCM
N1-1
VFB
D5-0
BSC
D2-1
EBS
V2-0
OSN
D3-0
But marqué (encaissé)
4/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
HSK

HSK - Forme

VFF
V3-1
EBS
D1-0
BSC
N0-0
DOD
V3-0
TSG
V1-1
But marqué (encaissé)
7/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Greuther Fürth - Holstein Kiel : bilan des confrontations directes

Face à face

Greuther FuerthNulHolstein Kiel
2
0
3
Bundesliga 2
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
Greuther Fuerth badge
Greuther Fuerth
GFT
2
FDM
Bundesliga 2
Greuther Fuerth badge
Greuther Fuerth
GFT
0
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
FDM
Bundesliga 2
Greuther Fuerth badge
Greuther Fuerth
GFT
2
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
FDM
Bundesliga 2
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
Greuther Fuerth badge
Greuther Fuerth
GFT
1
FDM
Bundesliga 2
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
Greuther Fuerth badge
Greuther Fuerth
GFT
1
FDM
6Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Greuther Fürth - Holstein Kiel : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910218+1328
V
V
N
V
V
2
WolfsbourgWolfsbourgWOB
105412414+1019
V
N
V
N
V
3
NurembergNurembergFCN
95312112+918
D
N
N
V
V
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053295+418
D
V
V
N
V
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
N
V
D
V
N
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
94321616015
N
D
N
N
V
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
V
D
V
V
N
8
St.PauliSt.PauliFCP
9261119+212
N
N
V
N
V
9
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251416-211
D
V
D
N
N
10
BochumBochumBOC
10325811-311
V
N
D
D
D
11
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
D
N
N
D
N
12
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
103161618-210
D
V
D
V
D
13
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
92341216-49
D
V
D
N
N
14
SV DarmstadtSV DarmstadtSVD
10235919-109
N
N
D
V
D
15
Holstein KielHolstein KielHSK
91531011-18
V
N
D
N
D
16
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
92251118-78
D
V
N
D
N
17
HanovreHanovreH96
9225815-78
D
N
D
V
D
18
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
92251120-98
D
V
D
D
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

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