Le match entre Greuther Fürth et Holstein Kiel débutera le 1er novembre 2026 à 13 h 30.

Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie Shahid

Diffusion en streaming en Allemagne

SPOX vous explique dans cet article comment suivre la rencontre en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui.

Greuther Fürth - Holstein Kiel en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match entre Greuther Fürth et Holstein Kiel est diffusé en direct sur WOW. La rencontre peut y être suivie en intégralité en streaming.

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Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté de Greuther Fürth et de Holstein Kiel ?

Greuther Fürth aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite à domicile contre Osnabrück (0-3) en championnat. Auparavant, Fürth avait battu Braunschweig (2-0). Sur ces cinq matches, Fürth a marqué quatre buts et en a encaissé neuf.

Holstein Kiel affiche une meilleure forme, avec trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Kiel s’est imposé dernièrement contre Hoffenheim en Coupe d’Allemagne et, auparavant, contre le Dynamo Dresden (3-0) en championnat. Sur ces cinq rencontres, Holstein a marqué sept buts et en a encaissé cinq.

Greuther Fürth - Holstein Kiel : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 10 1 nov. 2026 - 07:30 Sportpark Ronhof Thomas Sommer

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