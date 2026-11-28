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Greuther Fürth - Arminia Bielefeld : heure du coup d'envoi

Bundesliga 2 - Journée 13 29 nov. 2026 - 07:30 Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Le Greuther Fürth reçoit l'Arminia Bielefeld en 2. Bundesliga. La rencontre se joue au Sportpark Ronhof Thomas Sommer, à Fürth.

L'automne a été compliqué dernièrement pour Fürth, entraîné par Heiko Vogel. Le club franconien a perdu ses deux derniers matchs de championnat contre le Dynamo Dresde (0-3) et Hanovre 96 (1-2). Il occupe la 14e place.

L'Arminia Bielefeld se déplace en tant que sixième du classement. L'équipe entraînée par Oliver Kirch s'est auparavant imposée à Kiel (2-1) et à Brunswick (3-1).

Bielefeld s'est toutefois incliné lors de son dernier match face au 1. FC Magdebourg (1-2). L'équipe veut vite faire oublier cette défaite.

Les confrontations récentes donnent un léger avantage à Fürth. En février 2026, Fürth s'est imposé à domicile (2-1). En septembre 2025, Bielefeld avait également perdu à Fürth (1-3).

Voici les informations sur la chaîne TV, le streaming et l'heure du coup d'envoi pour suivre la rencontre.

L'actualité de la semaine : que s'est-il passé du côté du Greuther Fürth et de l'Arminia Bielefeld ?

Le Greuther Fürth a remporté deux de ses cinq derniers matchs de championnat et en a perdu trois. Le 21 novembre, Fürth s'est incliné 1-2 sur le terrain de Hanovre 96. Auparavant, il avait perdu 0-3 contre le Dynamo Dresde et battu Holstein Kiel 1-0. Au total, l'équipe a marqué 3 buts et en a encaissé 8.

L'Arminia Bielefeld a remporté trois de ses cinq matchs et en a perdu deux. Lors de sa dernière rencontre, le 20 novembre, il s'est incliné 1-2 contre Magdebourg. Auparavant, Bielefeld avait battu Brunswick 3-1 et Osnabrück 2-1. Son bilan est de 8 buts marqués et 6 encaissés.

Greuther Fürth - Arminia Bielefeld : compositions d'équipe

Greuther Fürth - Arminia Bielefeld : forme des équipes

Greuther Fürth - Arminia Bielefeld : bilan des confrontations directes

Greuther Fürth - Arminia Bielefeld : classements