La star égyptienne Mohamed Salah, joueur de Trabzonspor, semble avoir rendez-vous avec une surprise exceptionnelle en Turquie, après que des rapports de presse ont révélé des démarches visant à lui accorder la nationalité turque.

Le journaliste Mohamed El-Kaoud, correspondant du réseau « BBC », a révélé via son compte officiel sur le réseau social « Facebook » les détails de ces démarches, affirmant qu'il existe une volonté d'accorder la nationalité turque à la star égyptienne.

El-Kaoud a déclaré : « J'ai appris que Mohamed Salah obtiendra la nationalité turque, ainsi que son épouse et ses trois enfants. Salah se verra décerner l'ordre de l'État pour service exceptionnel lors d'une grande cérémonie, et il bénéficiera d'un hommage de haut niveau, après avoir contribué à réaliser un essor majeur sur les plans sportif et touristique en un temps record. »

Ces informations surviennent alors que Mohamed Salah poursuit son parcours avec Trabzonspor, après avoir pris part à la victoire de son équipe face à Gaziantep sur le score de 2-0, ce dimanche, dans le cadre de la dixième journée du championnat turc.

Cette victoire a permis de renforcer la position de Trabzonspor parmi les équipes de tête, puisqu'elle a porté son total à 22 points à la troisième place du classement, lui permettant de continuer à poursuivre le leader Galatasaray, avec seulement trois points de retard.

Entre ses brillantes prestations sur la pelouse et les informations qui circulent au sujet de la nationalité et de l'hommage officiel, il semble que Mohamed Salah pourrait avoir rendez-vous avec une étape exceptionnelle de son expérience turque, si ces démarches se confirment officiellement.