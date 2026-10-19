Dans le football, tout peut aller très vite. Bara Sapoko Ndiaye est sans doute le mieux placé pour en parler actuellement. Le joueur de 18 ans a surgi de nulle part pour rejoindre le Bayern Munich et y a convaincu les dirigeants, qui lui ont offert un contrat permanent. Mais sa progression marque désormais le pas, car il n’a plus l’occasion de montrer ce dont il est capable.

Sa situation actuelle se résume ainsi : alors que Sacha Boey, pourtant écarté, est entré à la 77e minute lors de la démonstration face au RB Leipzig (6-1) ce week-end, disputant ses 13 premières minutes de la saison, le Sénégalais ne figurait même pas dans le groupe.

Le 3 janvier de cette année, le Bayern a surpris tout le monde en annonçant officiellement le prêt du jeune joueur en provenance des Gambinos Stars Africa, en Gambie. On n’attendait pas grand-chose du milieu de terrain dans un premier temps : en raison du règlement, il ne pouvait évoluer qu’en équipe première sous les ordres de Vincent Kompany, et non acquérir de l’expérience chez les jeunes ou avec l’équipe réserve du Bayern en Regionalliga.

Selon un article, c’est également Kompany qui avait poussé pour recruter Ndiaye, après avoir été séduit par sa prestation lors du match amical du Bayern contre les Grasshoppers. Le Belge a créé la surprise en lui offrant ses débuts en Bundesliga dès le mois d’avril, puis quatre apparitions avant la fin de la saison.

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« Je veux jouer au plus haut niveau et porter un jour le maillot du Sénégal », déclarait Ndiaye début mai dans le magazine du Bayern, évoquant la perspective de représenter son pays en sélection. Une fois encore, tout est allé très vite : quatre semaines plus tard seulement, il faisait ses débuts lors du match amical contre les États-Unis. Qu’il soit ensuite convoqué, là aussi à la surprise générale, pour la Coupe du monde et dispute même un match à élimination directe contre la Belgique lors du tournoi en Amérique du Nord tenait presque du sensationnel.

Le contrat offert par le Bayern Munich à Bara Sapoko Ndiaye

« Le parcours de Bara Ndiaye est absolument exceptionnel. Nous sommes tous surpris et impressionnés par la vitesse à laquelle tout s’est enchaîné pour lui », déclarait en octobre à SPOX Jochen Sauer, directeur du développement au Bayern Munich. Les Munichois lui ont donc offert, pendant la trêve estivale, un contrat courant jusqu’en 2031 et ont payé pour lui une indemnité de transfert qui se situerait entre trois et quatre millions d’euros.

Mais Bara Sapoko Ndiaye a depuis découvert que cette dynamique pouvait aussi s’interrompre brusquement. Le triste bilan provisoire de sa saison : trois minutes de jeu en Coupe à Osnabrück, alors que le sort du match était déjà scellé à 4-1. À deux reprises déjà, il n’a pas été retenu dans le groupe de Kompany pour un match. Pourquoi ce grand espoir est-il actuellement si loin dans la hiérarchie ? Kompany n’a pas encore donné de réponse.

Et il paraît peu probable que l’entraîneur fasse soudain appel à lui dans les prochaines semaines, compte tenu du programme qui attend le Bayern jusqu’au début du mois de novembre, avec des rencontres face à Arsenal, Fribourg, Dortmund et l’Atlético de Madrid. Après la mini-crise qui se profilait à la suite des matches nuls contre Augsbourg et le Viking Stavanger, puis la large victoire contre le RB Leipzig, Kompany doit désormais aussi frapper un grand coup sur le plan sportif en Ligue des champions contre Arsenal. Pas question de ménager les stars.

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Reste à savoir si, au-delà de la belle histoire de son ascension fulgurante, l’adolescent peut déjà apporter une réelle contribution sportive au Bayern Munich. Lorsqu’il a été titularisé à deux reprises en fin de saison dernière, le Bayern était mené 3-0 à la pause à Mayence, puis 2-1 à la mi-temps à domicile face à Heidenheim, dernier du classement.

« Le test le plus difficile qui soit pour un jeune joueur », avait déclaré Kompany à son sujet après le match à Mayence. L’entraîneur n’a pas dit que Ndiaye avait échoué à ce test, mais l’évolution de son temps de jeu cette saison le laisse clairement penser.

Quel avenir pour Bara Sapoko Ndiaye ?

Pour progresser, Ndiaye a toutefois besoin de minutes de jeu à un niveau élevé, qu’il n’obtient pas actuellement au Bayern Munich. Un prêt cet hiver serait donc une option que les dirigeants peuvent et doivent envisager.

La question est de savoir si un autre club de Bundesliga se manifestera ou si Ndiaye devra faire un pas en arrière dans sa progression pour avancer sur le long terme. Après tout, jouer « au plus haut niveau » est le seul rêve qu’il n’a pas encore réalisé à 18 ans.