Des rapports de presse turcs ont révélé un développement décisif dans les négociations du club de Beşiktaş avec Mohamed Salah, capitaine de la sélection d'Égypte et star de Liverpool.

Des rapports précédents avaient indiqué que la transaction avait connu un blocage en raison de la demande de l'agent de Mohamed Salah d'obtenir une commission s'élevant à 7,5 millions d'euros, ce qui avait provoqué un ralentissement des négociations entre les deux parties.

Selon ce qu'a rapporté le journaliste turc réputé Yağız Sabuncuoğlu, via son compte sur le site « X », Ramy Abbas, agent de Mohamed Salah, a réduit ses exigences relatives au montant de la commission, qui s'élevait à 7,5 millions d'euros.

Sabuncuoğlu a précisé qu'ainsi le montant se rapproche considérablement du chiffre proposé par le président du club de Beşiktaş, Serdal Adalı, dans une démarche qui a rapproché les deux parties d'un accord définitif.

Beşiktaş poursuit l'intensification de ses négociations pour conclure la transaction dans les prochains jours, une transaction qui devrait être la plus marquante de l'histoire du championnat turc en cas d'annonce officielle.

Ce développement intervient après des semaines de contacts continus entre la direction du club turc et les représentants du joueur, Beşiktaş plaçant le recrutement de Salah en tête de ses priorités pour renforcer les rangs de l'équipe lors de la nouvelle saison.