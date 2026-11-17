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Grâce à deux victoires convaincantes en deux matches, l’équipe d’Allemagne a finalement remporté son groupe de Ligue des nations devant les Pays-Bas. Voici les gagnants et les (petits) perdants du deuxième rassemblement de Klopp.

Jürgen Klopp n’a même pas tenté de dissimuler son immense sourire lundi soir. Et pourquoi l’aurait-il fait ? Au stade olympique de Berlin, son équipe a écrasé son grand rival du pays voisin 5-0 .

Si l’ère du nouveau sélectionneur se poursuit avec autant de succès, ce match entrera peut-être dans l’histoire de la Fédération allemande comme le moment où une nouvelle équipe d’Allemagne, enfin capable de susciter à nouveau l’enthousiasme, a pris son envol.

Il était déjà « sous le charme » de son groupe XXL de 44 joueurs lors de son premier rassemblement comme sélectionneur, a-t-il confié lundi à l’ARD. Il a désormais évoqué un « groupe vraiment spécial », qui a remporté avec autorité les matches contre la Serbie et les Pays-Bas. Son équipe compte des « footballeurs merveilleux, des personnalités formidables » : « Les garçons continuent même de se surprendre eux-mêmes. »

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« Tout le monde, a ajouté Klopp, rentre chez soi avec le sourire. » Mais ce n’est peut-être pas le cas de tous les internationaux. Car si ce deuxième rassemblement a fait beaucoup de grands gagnants, quelques joueurs repartent aussi vers leurs clubs avec le sentiment d’avoir, au moins un peu, perdu du terrain.

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Perdant : Felix Nmecha n’a, pour l’instant, plus de raison de célébrer

Ces derniers jours, c’est surtout son geste de célébration très controversé qui a alimenté les discussions autour du milieu du Borussia Dortmund. Il l’avait une nouvelle fois effectué après l’un de ses deux buts lors du match de Bundesliga contre le SV Elversberg, le week-end précédant la trêve internationale.

La section des supporters et des membres bienfaiteurs du BVB , le club de Dortmund par la voix de Hans-Joachim Watzke , ainsi que la Fédération allemande lui ont alors demandé, avec plus ou moins de fermeté, de se démarquer clairement de la campagne « The King’s Return », qu’il soutient, et du réseau évangélique « Ballers in God ». Ce dernier est notamment accusé de diaboliser l’avortement en le qualifiant de « plan de Satan » et est aussi considéré comme homophobe et hostile aux personnes queer.

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Nmecha a fini par accéder à cette demande. Il a non seulement publié un communiqué personnel , dans lequel il a de nouveau précisé qu’il n’avait voulu mettre en avant ni sa propre personne ni aucune organisation par ce geste. Il aurait également promis au Borussia Dortmund et à la Fédération allemande de renoncer totalement à cette célébration controversée à l’avenir et d’exprimer plutôt sa foi autrement.

Tout lien entre cette affaire et la décision de Jürgen Klopp de laisser le milieu sur le banc contre la Serbie puis les Pays-Bas, ne lui accordant qu’une courte apparition de neuf minutes, relève de la pure spéculation et paraît même peu probable. Reste que Nmecha pourrait avoir perdu pendant la trêve internationale non seulement une bonne partie de l’estime des supporters allemands, mais peut-être aussi sa place de titulaire en sélection.

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Pour être juste, cela tient moins à lui-même — il n’a, comme indiqué, passé que neuf minutes sur le terrain vendredi soir contre les Serbes — qu’aux prestations étincelantes du trio formé au milieu par Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic et Florian Wirtz. Tous trois ont convaincu lors des deux matches (nous y reviendrons) et devraient donc, pour l’instant, devancer Nmecha dans la hiérarchie de Klopp. Cela semble aussi valoir pour Tom Bischof, brillant lors du précédent rassemblement et auquel le sélectionneur a accordé un peu plus d’une demi-heure contre la Serbie et les Pays-Bas.

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Perdant : Yann Aurel Bisseck devient la cinquième roue du carrosse sous Klopp

Lors de la défaite 0-1 contre la Grèce fin septembre, le défenseur central de l’Inter Milan avait encore été l’une des rares satisfactions d’une équipe allemande décevante . Il semblait donc avoir de bonnes chances de débuter contre la Serbie ou les Pays-Bas, d’autant qu’un concurrent de renom, Waldemar Anton, du Borussia Dortmund, était absent sur blessure.

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Mais Klopp semble, pour l’instant, miser sur d’autres joueurs. Contre la Serbie, c’est Malick Thiaw qui a débuté dans l’axe aux côtés de Jonathan Tah, convaincant lors des deux rencontres (nous y reviendrons). Thiaw a livré une prestation très solide, comme à l’aller contre les Européens de l’Est et lors du 0-0 contre la Grèce. Le sélectionneur apprécie surtout chez le joueur de Newcastle United sa capacité à lancer le jeu verticalement et sa taille de 1,94 mètre, un atout face aux Serbes, adeptes du jeu long et solides physiquement.

Une place à droite dans la défense à quatre, où Bisseck pourrait aussi évoluer en théorie, semble également hors de portée. Philipp Treu, du SC Fribourg, y est clairement le choix privilégié de Klopp. Le sélectionneur n’a en outre cessé de louer ces dernières semaines Finn Jeltsch, de Stuttgart. Ce dernier a enfin fait ses débuts avec l’Allemagne contre les Pays-Bas et peut, comme Bisseck, jouer à droite ou dans l’axe d’une défense à quatre.

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Lennart Karl, perdant malgré des débuts allemands de rêve

Comme Felix Nmecha, Lennart Karl a fait parler de lui ces dernières semaines moins pour ses dribbles, ses beaux buts et, plus généralement, ses performances sportives — pourtant nettement en progrès lors des matches précédant la trêve — que pour des événements survenus hors du terrain , sur lesquels il n’avait guère de prise.

Début novembre, le dirigeant du Bayern Uli Hoeneß a estimé, lors d’un long entretien accordé à la BR, que Karl, âgé de seulement 18 ans, devrait se montrer un peu plus humble en public . « Je crois que je suis impliqué dans 50 % des buts qu’il a marqués ces derniers jours, après que quelqu’un a dit quelque chose sur sa vie privée. Nous avons aussi le devoir de guider un peu les jeunes joueurs », a jugé Hoeneß.

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En sélection, Karl a au moins eu droit à une brève entrée en jeu contre les Pays-Bas, après être resté sur le banc pendant toute la rencontre face à la Serbie. Klopp a souligné que cela n’était nullement dû à un manque d’engagement du jeune joueur, mais simplement au fait qu’il avait choisi d’autres éléments .

Karl est « un jeune homme merveilleux. Nous sommes tous un peu différents sur tel ou tel point. Il s’est très, très bien entraîné, il est parfaitement intégré à l’équipe et il n’a pas joué aujourd’hui parce qu’à son poste, quelqu’un d’autre, qui sait aussi plutôt bien jouer au football, était sur le terrain », a expliqué le sélectionneur. Le joueur du Bayern Munich conserve bien entendu un rôle important dans ses plans.

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Mais Brajan Gruda, son principal concurrent à l’aile droite, a été si impressionnant pour ses débuts contre la Serbie que Klopp l’a également aligné face aux Pays-Bas. Et Gruda y a encore convaincu : lors du 5-0 contre les Oranje, il a une nouvelle fois été le grand homme du match avec deux passes décisives et un but. De quoi compliquer la tâche de Karl dans un avenir proche. Dans l’axe, la place semble de toute façon solidement occupée par Florian Wirtz.

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Gagnants : les nouveaux ailiers de Klopp ne brillent pas qu’en attaque

Alors que Karl, malgré ses progrès évidents au Bayern, n’a pu disputer « que » huit minutes contre les Pays-Bas, la sélection allemande a peut-être trouvé son nouveau duo d’ailiers.

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Au détriment de Karl, Brajan Gruda a en effet livré deux prestations éblouissantes contre la Serbie et les Pays-Bas. Enfin épargné par les blessures au moment de rejoindre l’équipe première d’Allemagne, le joueur offensif du RB Leipzig a réussi des débuts de rêve.

Après son but magnifique et sa prestation impeccable contre la Serbie , Klopp avait même eu de la peine pour son adversaire direct . Après son match contre les Pays-Bas, ponctué d’un but et de deux superbes passes décisives (un ballon piqué de l’extérieur du pied pour Wirtz et un coup franc d’une précision parfaite pour Schlotterbeck), Jurrien Timber et Ian Maatsen doivent sans doute inspirer la même compassion : ils n’ont jamais réussi à contenir Gruda.

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Ces derniers matches de groupe de Ligue des nations pourraient avoir marqué le début d’une grande carrière avec l’Allemagne, à condition que Gruda parvienne enfin à rester durablement à l’écart des blessures. Sur l’aile droite, une chose paraît certaine : le joueur de Leipzig devrait être titulaire au moins au début du quart de finale, en mars prochain.

Après ses prestations contre la Serbie et la Grèce début octobre, Derry Scherhant figurait déjà parmi les grands gagnants de la nouvelle ère Klopp. Il a encore renforcé ce statut grâce à son match parfois enthousiasmant contre les Pays-Bas, dans une enceinte qu’il connaît bien : le stade olympique de Berlin.

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Le joueur de 24 ans a contribué à cette large victoire par un but magnifique pour ouvrir le score et une remise, suivie d’un tir sur le poteau, à l’origine du dernier but. Ses nombreuses accélérations balle au pied ont régulièrement fait naître des murmures d’excitation dans les tribunes. Prouver à ses anciens détracteurs, qui ne lui prédisaient au mieux qu’une carrière en « Regionalliga », qu’ils avaient tort lui a procuré une « satisfaction », a confié Scherhant après le match.

Il faut toutefois reconnaître que Scherhant a encore montré des difficultés à combiner directement avec les latéraux gauches placés derrière lui, Nathaniel Brown et Maximilian Mittelstädt. Cela a visiblement frustré Brown à plusieurs reprises contre les Pays-Bas. Mais ce point peut se travailler.

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Aucun doute : Scherhant jouera aussi un rôle majeur sous Klopp en quart de finale de la Ligue des nations, s’il continue de bien jouer au SC Fribourg et reste épargné par les blessures.

Des concurrents renommés du nouveau duo d’ailiers, comme Said El Mala, qui n’a eu droit qu’à quatre minutes de jeu comme Karl et figure lui aussi parmi les petits perdants, Karim Adeyemi de Bacelona ou Kevin Schade de Brentford, devront pour l’instant attendre leur tour. D’autant que Klopp n’a pas seulement été séduit par les qualités offensives de Scherhant et Gruda.

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« Ils savent tous les deux jouer au football, bon sang, a déclaré Klopp avant d’ajouter, non sans insister : Mais le travail qu’ils ont abattu et qu’ils ont dû abattre aujourd’hui, c’est énorme. C’est ce qui fait une équipe, au bout du compte. D’autres savent aussi jouer au football. Mais en fin de compte, ce qui compte, c’est la passion et l’engagement que tu y mets. »

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Gagnants : Joshua Kimmich et Aleks Pavlovic, Klopp a retenu la leçon d’une erreur majeure de Nagelsmann

« Passion et engagement » : ces mots décrivent aussi assez bien l’action d’Aleksandar Pavlovic et de Joshua Kimmich sur le terrain, sans même parler de leurs qualités footballistiques exceptionnelles.

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Le duo du Bayern, qui se connaît parfaitement, a convaincu aussi bien contre la Serbie que contre les Pays-Bas. Il paraît exclu que Klopp reproduise l’une des plus grandes erreurs de Julian Nagelsmann en dissociant à nouveau les deux joueurs munichois dans l’axe.

Au fil des années, Pavlovic et Kimmich ont développé une excellente entente au Bayern. Leur association est même devenue un peu plus imprévisible, car Pavlovic peut désormais porter le ballon plus souvent, comme face aux Pays-Bas, et créer de grosses occasions avec des passes tranchantes vers l’avant, comme contre la Serbie . Sa passe pour Kai Havertz avant le but du 2-0 de Wirtz était de très grande classe.

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Après le match, Klopp a également salué sur l’ARD le fait que Kimmich et Pavlovic aient analysé eux-mêmes l’approche des Néerlandais et « trouvé de bons ajustements » . C’est précisément l’équilibre et la capacité d’adaptation qui avaient manqué au milieu allemand, notamment lors de la Coupe du monde, quand Nagelsmann avait déplacé Kimmich à droite et associé Pavlovic à Felix Nmecha.

Une décision qui avait eu des conséquences très négatives pour les deux joueurs . Hormis la victoire facile lors du premier match contre Curaçao et, pour Nmecha, le deuxième match de groupe contre la Côte d’Ivoire, tous deux avaient réalisé des Coupes du monde très en deçà de leur niveau.

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Après leurs prestations contre la Serbie et les Pays-Bas, tous les débats sur la possibilité de se passer de Kimmich, que Klopp avait de toute façon qualifiés d’absurdes , devraient être clos. Nmecha et Tom Bischof constituent des solutions de rechange de grande qualité ; Angelo Stiller, Anton Stach et Mika Baur auront peut-être aussi l’occasion de se montrer un jour. Mais depuis ces journées de mi-novembre, l’axe du milieu de Klopp semble fixé pour l’instant.

IMAGO / Chai v.d. Laage

Gagnant : Philipp Treu, l’atout de Klopp répond encore présent à un poste problématique

Cela tient aussi au fait que Klopp, contrairement à ses prédécesseurs malheureux, a enfin résolu le plus gros problème de l’équipe. Au poste d’arrière droit, Philipp Treu est devenu incontournable en très peu de temps . Lorsque Klopp avait créé la surprise en convoquant le joueur de Fribourg lors de sa première sélection, l’entraîneur de 59 ans s’était étonné des réactions surprises.

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« En Allemagne, on dit que nous n’avons pas d’arrières droits. Philipp Treu doit se demander : “Hein, de quoi parlent-ils ?” », avait alors réfléchi Klopp à voix haute. Treu lui a donné raison et, au fil de ses cinq sélections désormais, a aussi durablement convaincu le supporter allemand moyen.

Treu est, comme il l’a encore montré contre la Serbie et les Pays-Bas, un joueur extrêmement fiable aussi bien en défense qu’en attaque. Il possède ce que Klopp exige absolument de tous ses joueurs : une volonté et un engagement sans faille. Dans l’idéal, Treu gêne son adversaire dès la réception du ballon et aborde les duels avec agressivité. Sur le plan offensif, son association avec Gruda a déjà très bien fonctionné par séquences. Tantôt Treu débordait pour donner davantage de largeur au jeu, tantôt il repiquait dans l’axe quand Gruda occupait le couloir.

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Même Klopp ne qualifierait sans doute pas Treu de joueur de classe mondiale. Mais ses qualités indéniables en font déjà la solution la meilleure et la plus éprouvée à droite. À long terme, il pourrait se révéler être une véritable trouvaille.

« À certains moments, il faut rencontrer des personnes qui vous permettent de franchir un cap. Et si je pouvais être cette personne pour Philipp, cela me ferait très plaisir », avait déclaré Klopp dès septembre. Il a peut-être mis le doigt sur l’essentiel.

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Gagnant : Jonathan Tah reste indispensable à Klopp, contrairement à sa situation au Bayern

Contrairement au côté droit, Klopp dispose même d’une sorte de problème de riche en défense centrale, dont Yann-Aurel Bisseck fait actuellement les frais, comme indiqué plus haut. Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Malick Thiaw : sans oublier le jeune Jeltsch, joueur polyvalent qui peut aussi évoluer sur un côté grâce à sa vitesse.

Au regard, du moins, des derniers matches contre la Serbie et l’Allemagne, Tah peut toutefois se considérer comme un gagnant. Alors que Schlotterbeck est resté sur le banc contre la Serbie à la surprise générale, Thiaw jouant à sa place (selon Klopp, en raison de sa force dans le jeu de tête), Tah a disputé l’intégralité des 90 minutes lors des deux rencontres.

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Il a certes concédé contre la Serbie le coup franc qui a précédé le but du 1-3. Mais le défenseur central, qui traverse une période un peu difficile au Bayern , semble toujours indispensable à Klopp. Le joueur de 30 ans n’était plus un titulaire incontesté ces derniers temps chez le champion record d’Allemagne : Min-jae Kim lui mettait la pression grâce à ses bonnes performances, tandis que Tah affichait régulièrement des hésitations et des lourdeurs et ne parvenait souvent à se sortir des duels en un contre un, si importants dans le système de Kompany, qu’en commettant une faute.

Résultat : Tah a passé 90 minutes sur le banc lors des chocs de Bundesliga contre le RB Leipzig et le BVB. En Ligue des champions, il n’a pu jouer 45 minutes contre Arsenal que parce que Kim a dû sortir, diminué physiquement.

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Avec Klopp, il conserve toutefois son statut de titulaire, même s’il n’est pas actuellement au sommet de sa forme. S’il retrouve son meilleur niveau, Schlotterbeck et lui devraient former la paire titulaire, comme sous Nagelsmann. Il est en tout cas assuré de la confiance du sélectionneur : lors des quatre rencontres pour lesquelles il figurait dans le groupe, Tah a joué 90 minutes.

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Équipe d’Allemagne : le classement final du groupe 2 (ligue A)