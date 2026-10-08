Hiroki Ito a trouvé dans la trêve internationale tout juste terminée une parenthèse bienvenue. Le défenseur de 27 ans a disputé les quatre matches de l’équipe nationale japonaise, dont trois comme titulaire. Lors d’un mini-tournoi sur invitation appelé la Kirin Cup, il a transformé son tir au but en demi-finale contre l’Équateur. Il a également disputé l’intégralité de la finale remportée ensuite contre la Nouvelle-Zélande. Au total, Ito a cumulé 288 minutes de jeu.

À comparer avec son bilan après sept matches officiels au Bayern Munich : dix minutes, après une entrée en jeu en Ligue des champions lors de la victoire 5-0 contre le FK Bodö/Glimt, alors que le match était déjà plié depuis longtemps. Au poste d’arrière gauche, l’entraîneur Vincent Kompany fait au choix confiance au revenu à son meilleur niveau Alphonso Davies, à la recrue Nathaniel Brown ou à Josip Stanisic. En défense centrale, Dayot Upamecano, Jonathan Tah et Min-Jae Kim alternent. Kompany ne semble plus avoir d’utilité pour Ito.

Avec Sacha Boey, toujours pas utilisé et candidat à un départ, Ito est l’un des deux seuls joueurs de champ confirmés du petit effectif munichois à être jusqu’ici pratiquement exclus de la large rotation permanente de Kompany. Dix-huit joueurs ont déjà reçu au moins 166 minutes de jeu. Serge Gnabry devrait bientôt rejoindre ce cercle très fermé. Le joueur de 31 ans avait fêté son retour juste avant la trêve internationale et avait récemment déjà disputé trois matches avec l’équipe d’Allemagne.

Comment se sont déroulées les deux premières saisons de Hiroki Ito au Bayern Munich ?

Ito a rejoint le Bayern Munich en 2024 en provenance du VfB Stuttgart pour le montant de sa clause libératoire, fixé à 23,5 millions d’euros. Victime de deux fractures du métatarse, il a d’abord été absent pendant presque un an et demi (avec une courte interruption). Il est finalement revenu en novembre dernier, et les dirigeants sportifs se sont alors unanimement réjouis, lors de son retour, d’une « recrue interne ».

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Lors du reste de la saison, Ito a aussi joué régulièrement (23 matches officiels) et s’est affirmé comme un joueur de rotation fiable. Tantôt à gauche dans une défense à quatre, tantôt dans l’axe. Dans la phase finale d’une Bundesliga déjà jouée, Ito était pratiquement indiscutable, avec cinq titularisations lors des six derniers matches. Lors de la finale de la Coupe d’Allemagne contre Stuttgart, il est au moins entré en jeu.

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Hiroki Ito pourrait quitter le Bayern Munich cet hiver

Cet été, les Munichois ont recruté Nathaniel Brown à l’Eintracht Francfort pour 50 millions d’euros, un nouveau latéral gauche polyvalent, mais ont aussi laissé partir Raphael Guerreiro. L’avenir d’Ito au Bayern Munich était déjà incertain à l’époque malgré un contrat jusqu’en 2028, mais les dirigeants munichois ont tenu des discours contradictoires.

Fin juillet, le directeur sportif Max Eberl s’était montré ouvert à une vente d’Ito : « S’il devait y avoir, chez Hiroki, une réflexion autour d’un transfert, parce qu’il se rend lui-même compte que cela devient difficile, alors nous nous pencherons sur la question. » Rien n’allait d’abord dans ce sens, d’autant qu’il a participé à cinq des six matches amicaux de préparation, et lors de la répétition générale contre le 1. FC Heidenheim, il a même été le seul joueur de champ munichois à disputer l’intégralité du match.

Peu avant la fin du mercato, Ito a alors soudainement été associé à un transfert à l’Ajax Amsterdam, mais celui-ci ne s’est pas concrétisé. Le directeur sportif Christoph Freund a alors déclaré à Bild : « Notre grande intention n’a jamais été de nous séparer d’Hiroki. C’est un joueur important, qui est maintenant de nouveau pleinement en forme sur une longue période. »

En réalité, Ito est actuellement à peu près aussi éloigné du statut d’« important » dans l’équipe de Kompany que le Japon l’est de Munich. Seule l’absence d’un ou plusieurs de ses rivaux pourrait sans doute changer sa situation. Sinon, le Bayern Munich s’efforcera activement de vendre Ito cet hiver.