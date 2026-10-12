Gabriel Jesus est désormais candidat à une place dans le onze de départ du Barça face à Galatasaray, demain mardi, en Ligue des champions.

Selon le quotidien Sport, l'entraîneur Hansi Flick a rompu avec ses habitudes lors de la conférence de presse qui a précédé le dernier match de Liga, en annonçant que Jesus serait titulaire pour compenser l'absence de Raphinha.

Flick a ainsi offert à Jesus l'occasion de figurer pour la première fois dans le onze de départ du Barça. Et la réponse du Brésilien a été la meilleure possible : il a inscrit un but d'une finition précise, mais il a surtout affiché une intégration remarquable et une grande fluidité dans son jeu, comme s'il était depuis longtemps l'un des éléments importants du dispositif de l'équipe.

Jesus ressemble à l'un de ces boxeurs dont le corps porte les traces de nombreux combats, qui ont annoncé leur retraite à plusieurs reprises, mais qui continuent de concourir grâce à leur expérience. Au-delà des qualités footballistiques qu'il possède toujours, c'est sa personnalité et la manière dont il s'est fondu dans l'équipe qui ressortent.

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Il est clair qu'il est habitué aux exigences physiques élevées de la Premier League et qu'il connaît parfaitement les mécanismes de jeu d'équipes comme Manchester City et Arsenal. Et surtout, il correspond totalement aux missions demandées à un avant-centre du Barça, lui qui déclarait il y a quelques semaines, dans un entretien accordé à la radio catalane : « Être un attaquant qui participe au travail défensif fait partie de mon ADN. »

Dans ce même entretien, il a livré une autre déclaration qui aide à comprendre son influence au Barça : « J'aime beaucoup semer le chaos, avec ou sans le ballon. Quand je suis là, il se passe des choses. »

Le rôle de Jesus ne se limite pas à menacer le but adverse : il facilite aussi la tâche de ses coéquipiers. Il fait partie de ces attaquants contre lesquels il est difficile de défendre, car ils ne s'en tiennent pas à un poste fixe, ce qui oblige la défense adverse à surveiller leurs déplacements en permanence.

Jesus a joué 81 minutes face à Getafe, et la question est désormais de savoir s'il conservera sa place dans le onze de départ face à Galatasaray.