« Grâce à son entraîneur Míchel, l'Ajax est à deux doigts d'une victoire de rêve »

L'Ajax accélère dans le dossier Marc-André ter Stegen, d'après ESPN. Le club amstellodamois est entré dans une phase avancée des discussions avec le FC Barcelone pour un prêt du gardien allemand expérimenté. Les pourparlers portent principalement sur la répartition de son salaire, l'Ajax ayant déposé lundi sa première offre officielle.

De nouvelles discussions sont attendues dans les prochains jours entre le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruijff, et son homologue du FC Barcelone, Deco. Cruijff connaît parfaitement le club catalan pour y avoir occupé un poste auparavant, ce qui pourrait faciliter les négociations.

La relation entre l’entraîneur Míchel et le gardien pourrait aussi faciliter l’opération : le technicien a brièvement côtoyé Ter Stegen à Gérone, bien que leur collaboration se soit limitée à deux matchs en raison de blessures.

Un prêt semble désormais envisageable, Barcelone étant disposé à étudier cette option. Sous contrat jusqu’en 2028, l’international allemand a vu sa valeur marchande baisser ces deux dernières saisons en raison de problèmes physiques récurrents.

Les Blaugrana estiment qu’un prêt réussi pourrait redorer son blason et faciliter une vente définitive l’été prochain, à un prix supérieur à la valeur actuelle.

L’Ajax se trouve en outre en position de force, car Barcelone est prêt à continuer de prendre en charge une part importante de son salaire. Selon les informations parues dans la presse, Ter Stegen lui-même serait favorable à des retrouvailles avec Míchel, qui lui accorde toute sa confiance.

Ses qualités techniques en font un gardien parfaitement adapté au jeu de construction soigné que Míchel veut instaurer à Amsterdam.

Si l’intérêt pour Ter Stegen dépasse les frontières néerlandaises – des clubs anglais, allemands et turcs ont aussi manifesté leur intention –, aucun ne semble pour l’instant aussi avancé que l’Ajax dans les discussions.

Un départ du Barça apparaît donc de plus en plus probable pour Ter Stegen, qui a perdu sa place de titulaire au profit de Joan García, tandis que Wojciech Szczęsny est actuellement mieux classé dans la hiérarchie du club catalan.