Grâce à la solution magique de Mourinho : Valverde brille malgré lui avec le Real Madrid

Fede Valverde a prouvé que jouer au poste d'arrière droit, même s'il ne le préfère pas, pourrait être l'un des secrets de sa réussite avec le Real Madrid, après avoir livré une prestation remarquable face à Villarreal, confirmant que son apparition à ce poste n'est pas un simple cas exceptionnel, mais bien un choix capable de faire la différence.

Selon le quotidien espagnol « As », Valverde a entamé la rencontre au milieu de terrain, au sein d'un double pivot qui n'a pas trouvé l'harmonie requise sur le plan technique aux côtés d'Aurélien Tchouaméni. Mais José Mourinho a décidé de les dissocier, et c'est de cette décision qu'est née la force de l'équipe.

Le joueur français et l'Uruguayen ont offert leurs meilleures minutes simultanément, tandis que Fede s'est montré impossible à arrêter. Sa passe décisive adressée à Diomande sur l'action du but est venue couronner sa prestation remarquable.

Valverde a brillé au poste d'arrière droit comme s'il avait été créé pour l'occuper, et bien que ce ne soit pas sa position naturelle, il semble en adéquation avec ses qualités innées.

À l'approche de la mi-temps, Mourinho a donné ses premières consignes, après qu'Arda Güler et Valverde eurent échangé leurs positions. Ce changement n'était pas temporaire, puisqu'il s'est reproduit après la fin de la première période, permettant au Real Madrid de retrouver son équilibre et de livrer une meilleure prestation.

L'efficacité de l'équipe s'est accrue lorsque Vinícius Junior est entré à la 52e minute à la place de Trent Alexander-Arnold, Valverde basculant alors au poste d'arrière droit, ce qui a marqué le début de sa véritable révolution dans le match.

Valverde a occupé un large espace sur le flanc droit, d'où il s'est élancé pour servir le but d'une passe précise, telle un bistouri.

Son influence ne s'est pas limitée à cette action : il a terminé la rencontre avec des statistiques remarquables, étant le joueur du Real Madrid ayant créé le plus d'occasions, avec un total de trois occasions à égalité avec Diomande. Il a également occupé la deuxième place au nombre de passes réussies dans le dernier tiers du terrain, avec 12 passes, derrière Arda Güler qui en a comptabilisé 18.

Sur le plan défensif, Valverde a réalisé quatre récupérations de balle, deux interceptions et un dégagement, et a réussi son unique tacle. Il a également remporté quatre duels sur cinq, sans jamais être pris une seule fois dans un dribble. Ce fut une prestation exceptionnelle à tous points de vue.

Getty Images





Neuf matches complets comme titulaire

La présence de Valverde dans le onze de départ n'a jamais fait l'objet du moindre doute, que ce soit sur le terrain ou en son milieu. Seuls Thibaut Courtois et Kylian Mbappé le devancent au nombre de minutes de jeu, eux qui ont disputé 810 minutes complètes, tandis que l'Uruguayen a participé à 744 minutes et a débuté les neuf matches comme titulaire.

Jusqu'à la confrontation face à Villarreal, le poste habituel de Valverde, en dehors de quelques expériences limitées, était celui de double pivot, aux côtés d'un joueur ou d'un autre, un rôle qu'il a également occupé durant la préparation de la saison.

Mourinho n'avait aucune raison de douter de sa position, jusqu'à ce qu'il prenne une décision qui a changé le cours du match, en déplaçant Valverde sur le flanc droit, d'abord dans un rôle d'ailier inversé, puis au poste d'arrière droit, ce qui a entraîné une transformation manifeste dans le jeu du Real Madrid.

Reste à savoir si Mourinho adoptera cette solution de manière temporaire ou si elle deviendra un choix durable.

Valverde avait été franc par le passé au sujet de ses sentiments concernant le poste d'arrière droit, lors de la conférence de presse qu'il a tenue à Almaty en septembre 2025, qui avait donné lieu à des déclarations tranchantes. Il avait alors déclaré : « Je ne suis pas né pour jouer au poste d'arrière, et je n'ai pas non plus grandi en apprenant à jouer à ce poste. Je ne m'y sens pas à l'aise, car il y a de nombreux aspects et qualités que je ne possède pas, comme la couverture défensive derrière. »

Valverde avait ajouté, en revanche, qu'il se mettait « à la disposition de l'entraîneur, à n'importe quel poste ». Xabi Alonso était alors l'entraîneur du Real Madrid, mais il n'a pas été le premier à utiliser le joueur à ce poste, et il ne sera pas le dernier. La vérité est que Valverde y réussit, même s'il ne le préfère pas.

30,5 % des matches sur le flanc droit

C'est pour cette raison que tous les entraîneurs qui ont dirigé Valverde ont tenu à l'essayer à ce poste, l'un après l'autre. Cela a commencé avec Zinédine Zidane, avant que Carlo Ancelotti ne mette à profit ses qualités au poste d'ailier, faisant de lui l'un des artisans du sacre en Ligue des champions, le quatorzième de l'histoire du Real Madrid, après avoir servi un but à Vinícius Junior.

Mais Ancelotti a eu recours à lui au poste d'arrière droit lors de périodes de pénurie d'effectif, allant même jusqu'à plaisanter à ce sujet en disant : « C'est le troisième meilleur arrière droit du monde, après Dani Carvajal et Lucas Vázquez. » Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa se sont également appuyés sur Valverde à ce poste, et désormais Mourinho a fait de même.

Valverde a disputé au total 116 matches sur le flanc droit, à différents degrés d'avancement sur le terrain, sur un total de 381 matches sous le maillot du Real Madrid, soit l'équivalent de 30,5 % de l'ensemble de ses apparitions.

Parmi ces matches, il a joué 35 fois au poste d'arrière droit, un poste où il a de nouveau montré ses qualités face à Villarreal.

Du miracle de la guérison au paradoxe de l'éclat

Valverde est arrivé à la confrontation face à Villarreal après la grande polémique qui a suivi le match du derby, à la suite du tacle violent de Kang-in Lee, qui n'a pas été sanctionné mais qui a causé à l'Uruguayen une entorse de la cheville, le privant de rejoindre la sélection de son pays durant la trêve internationale.

Au lieu de voyager avec la sélection uruguayenne, Valverde est resté à Valdebebas pour poursuivre son programme de rééducation, et a travaillé dur loin des projecteurs jusqu'à retrouver sa pleine forme. Dans un premier temps, le staff médical du Real Madrid estimait que son retour face à l'AS Rome était envisageable, tandis que sa participation face à Villarreal paraissait plus difficile, mais il a finalement réussi à revenir.

Valverde ne s'est pas contenté de participer : il a livré une prestation magnifique et a brillé de manière éclatante, dans un retour qui ressemblait à un miracle, avant de se transformer en précieux cadeau pour le Real Madrid.

L'Uruguayen a été décisif dans le match, et cette fois depuis le poste d'arrière droit, celui pour lequel il n'est pas né, mais le paradoxe veut que la réussite surgisse parfois des situations les plus contradictoires.



