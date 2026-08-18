Gordon révèle la raison de sa signature au Barça et rêve de débuts fracassants face à Al Ahly

Anthony Gordon s'apprête à disputer son premier match sous le maillot du Barça devant les supporters de l'équipe, lorsque le club catalan affrontera Al Ahly d'Égypte dans la soixante et unième édition du Trophée Joan Gamper, demain mercredi, un moment tant attendu par l'ailier anglais quelques jours seulement après son arrivée dans les rangs de l'équipe.

Gordon vit un début très positif au Barça, après avoir réussi à s'adapter rapidement à l'atmosphère du club, malgré son transfert dans un nouveau pays et son intégration à un nouveau vestiaire et à un nouveau staff technique, affirmant que l'accueil qu'il a reçu l'a aidé à surmonter la difficulté des débuts.

Gordon a déclaré, dans des propos accordés aux médias du Barça : « Ma première semaine en tant que joueur du Barça a été incroyable. C'est une nouvelle ville et un nouveau pays, et bien sûr de nouveaux coéquipiers et de nouveaux employés, mais ce fut une expérience formidable. Tout le monde m'a réservé un accueil très chaleureux. »

L'ailier anglais a attribué une partie de son enthousiasme à rejoindre le Barça à son admiration pour la philosophie de Hansi Flick, soulignant qu'il connaissait le style de l'entraîneur allemand avant son arrivée, ce qui a renforcé son désir de vivre cette nouvelle expérience sous le maillot du club catalan.

Gordon a expliqué : « Je connaissais déjà l'idée de l'entraîneur, et c'est aussi pour cela que je voulais venir ici, parce que j'aime ce style de jeu. »

La rencontre face à Al Ahly revêt une importance particulière pour le joueur anglais, puisqu'elle sera sa première occasion de porter le maillot du Barça devant ses supporters, après que Karim Adeyemi et Gordon ont participé à la traditionnelle photo avec le Trophée Joan Gamper en vue du match tant attendu.

Gordon n'a pas caché son enthousiasme à l'approche de sa première apparition, affirmant qu'il avait hâte de disputer le match devant les supporters du Barça au stade Spotify Camp Nou, et il a déclaré : « Je suis très impatient de voir le stade, de porter le maillot du Barça et de jouer devant les supporters. »

Le joueur anglais ne se contente pas d'une simple première apparition, puisqu'il s'est fixé un objectif clair pour son match d'ouverture, en disant : « J'espère marquer un but et remporter le match. »

En conclusion de ses propos, Gordon a adressé un message direct aux supporters du Barça, exprimant sa gratitude pour l'accueil qu'il a reçu depuis l'annonce de son transfert, et promettant de rendre ce soutien sur le terrain.

Il a déclaré : « Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi jusqu'à présent, pour tout l'amour et le soutien. J'espère vous le rendre avec beaucoup de buts et de trophées. »