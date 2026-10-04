Pour le troisième match consécutif en Ligue des Nations, Gonçalo Ramos, attaquant du Portugal, a inscrit un nouveau but. L'attaquant de l'AC Milan s'est inspiré de l'esprit de Cristiano Ronaldo en marquant son quatorzième but avec sa sélection, soit un but toutes les 92 minutes, une performance remarquable.

Les hommes de l'entraîneur Jorge Jesus sont revenus de leur retard (1-0) face à la Norvège pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Nations grâce à une victoire (2-1), dimanche soir, à deux journées de la fin de la phase de groupes.

Le premier match du Portugal depuis le départ de Cristiano Ronaldo a été un véritable festival de buts magnifiques et de beau football, en particulier lors de la première mi-temps. La sélection norvégienne, qui avait besoin d'élever son niveau de jeu si elle voulait progresser en Ligue des Nations, a abordé la rencontre avec assurance sur la pelouse du Dragão, face à un Portugal rempli de stars, qui a clairement affiché, sous la houlette de Jesus, sa volonté d'être une équipe offensive et directe, prenant plaisir à transformer le match en une rencontre rapide et ouverte.

La sélection norvégienne a d'ailleurs ouvert le score par l'intermédiaire de Kristoffer Ajer à la 36e minute, avant que João Cancelo ne parvienne, deux minutes plus tard seulement, à égaliser pour les locaux.

Gonçalo Ramos a réussi à inscrire le but de la victoire pour le Portugal à la 79e minute, marquant ainsi lors du troisième match consécutif de sa sélection, après avoir trouvé le chemin des filets face au Danemark lors de la victoire (4-2) et face à la Norvège lors du premier match (2-1) également.

Le journal espagnol « Marca » a commenté le brio de Gonçalo Ramos en ces termes : « Gonzalo Ronaldo est né. Gonzalo Ramos endosse le costume de Cristiano et qualifie le Portugal. »

Cristiano Ronaldo avait quitté le rassemblement de la sélection portugaise en colère, après un différend avec son entraîneur Jorge Jesus, à la suite de son placement sur le banc des remplaçants durant tout le premier match face à la Norvège, auxquels se sont ajoutées les déclarations de l'ancien entraîneur d'Al-Nassr en conférence de presse avant le match contre le Danemark, affirmant qu'aucun joueur ne changerait ses idées, ni personne d'autre dans le football, ce qui avait provoqué le mécontentement du Don.







