Le club d'Al-Nassr traverse une crise majeure avant de disputer l'un des derbys de Riyad, et ce à cause de la Coupe du Golfe Arabique « Khaleeji 27 ».

Al-Nassr affrontera Al-Diriyah, demain vendredi, sur la pelouse de l'Al-Awwal Park dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a indiqué que l'Australien Ange Postecoglou, directeur technique de l'équipe d'Al-Nassr, fait face à une crise en défense, en raison de l'indisponibilité totale du duo formé par Abdulelah Al-Amri et le Français Mohamed Simakan pour participer au match.

Al-Amri souffre de fatigue, après sa participation avec la sélection saoudienne au tournoi de la Coupe du Golfe Arabique « Khaleeji 27 », qui s'est achevé avant-hier mardi par le sacre de l'Arabie saoudite après sa victoire face aux Émirats arabes unis sur le score de deux buts à zéro.

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Dans le même temps, Simakan n'est pas totalement prêt à participer face à Al-Diriyah, malgré son retour à une partie des entraînements collectifs hier mercredi, après s'être remis de sa blessure due à une élongation musculaire.

Le duo doit passer des examens médicaux aujourd'hui jeudi, afin de connaître leur situation définitive quant à leur capacité à être titularisés lors du match face à Al-Diriyah.

En cas d'incapacité du duo à être titularisé, Postecoglou sera contraint de s'appuyer sur Nader Al-Sharari aux côtés de l'Espagnol Iñigo Martínez, avec la possibilité de faire appel à l'un des jeunes joueurs pour figurer sur le banc des remplaçants.

Il est à rappeler qu'Al-Nassr occupe la troisième place au classement du championnat saoudien, avec un total de 16 points, récoltés grâce à 5 victoires, un nul et une défaite, à deux points du leader Al-Hilal et à un point d'Al-Ittihad, dauphin.