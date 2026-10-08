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Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Golfe 27 : l'implication de Postecoglou, une crise à Al-Nassr avant le derby de Riyad

Al Nasr FC vs Al Diriyah
Al Nasr FC
Al Diriyah
Saudi Pro League
A. Al Amri
M. Simakan
A. Postecoglou
Arabie saoudite
Gulf Cup
Arabie saoudite
France
Australie

« El Mundial » dans une situation difficile

Le club d'Al-Nassr traverse une crise majeure avant de disputer l'un des derbys de Riyad, et ce à cause de la Coupe du Golfe Arabique « Khaleeji 27 ».

Al-Nassr affrontera Al-Diriyah, demain vendredi, sur la pelouse de l'Al-Awwal Park dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a indiqué que l'Australien Ange Postecoglou, directeur technique de l'équipe d'Al-Nassr, fait face à une crise en défense, en raison de l'indisponibilité totale du duo formé par Abdulelah Al-Amri et le Français Mohamed Simakan pour participer au match.

Al-Amri souffre de fatigue, après sa participation avec la sélection saoudienne au tournoi de la Coupe du Golfe Arabique « Khaleeji 27 », qui s'est achevé avant-hier mardi par le sacre de l'Arabie saoudite après sa victoire face aux Émirats arabes unis sur le score de deux buts à zéro.

Dans le même temps, Simakan n'est pas totalement prêt à participer face à Al-Diriyah, malgré son retour à une partie des entraînements collectifs hier mercredi, après s'être remis de sa blessure due à une élongation musculaire.

Le duo doit passer des examens médicaux aujourd'hui jeudi, afin de connaître leur situation définitive quant à leur capacité à être titularisés lors du match face à Al-Diriyah.

En cas d'incapacité du duo à être titularisé, Postecoglou sera contraint de s'appuyer sur Nader Al-Sharari aux côtés de l'Espagnol Iñigo Martínez, avec la possibilité de faire appel à l'un des jeunes joueurs pour figurer sur le banc des remplaçants.

Il est à rappeler qu'Al-Nassr occupe la troisième place au classement du championnat saoudien, avec un total de 16 points, récoltés grâce à 5 victoires, un nul et une défaite, à deux points du leader Al-Hilal et à un point d'Al-Ittihad, dauphin.

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