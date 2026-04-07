« Gjivai Zechiël sera titulaire au Feyenoord la saison prochaine »

Gjivai Zechiël fera partie du onze de départ du Feyenoord la saison prochaine. Chaque jour, sur Voetbalzone, nous proposons trois thèses concernant les grands clubs néerlandais. De plus, les équipes qui ne font pas partie du trio de tête traditionnel font régulièrement l'objet d'une attention particulière. Zechiël est prêté au FC Utrecht, où il réalise une saison exceptionnelle. Pensez-vous que le milieu de terrain de 21 ans pourra s'imposer dans l'équipe première du Feyenoord la saison prochaine ? Donnez votre avis dans les commentaires !

Zechiël a fait ses classes dans les équipes de jeunes du Feyenoord et a été prêté au Sparta Rotterdam en janvier dernier pour le reste de la saison. Cet été, le milieu de terrain a de nouveau été prêté, cette fois au FC Utrecht.

Le meneur de jeu connaît une bonne saison dans la ville de la cathédrale. Il a ainsi disputé tous les matchs de championnat (29) jusqu'à présent et joue un rôle très important pour Utrecht. Zechiël a inscrit huit buts en 43 matchs et a également délivré sept passes décisives.

Le FC Utrecht occupe la neuvième place de la VriendenLoterij Eredivisie et est en bonne forme. L'équipe de Ron Jans n'a perdu qu'un seul match lors de ses huit dernières rencontres : la défaite 4-3 contre le champion national, le PSV. Au cours des cinq prochains matchs, elle affrontera notamment Telstar, l'Excelsior Rotterdam et le NAC Breda, et la qualification pour les barrages européens semble plus qu'accessible.

Zechiël brille non seulement au sein de son club, mais aussi en sélection nationale. Le Rotterdamois de 21 ans a disputé dix matches internationaux avec les Jong Oranje et a marqué deux buts fin mars lors du match contre les Jong Norvège, qui s'est finalement imposés 3-2.

Feyenoord dispose d'un effectif large, y compris au milieu de terrain. Zechiël devrait être en concurrence avec Luciano Valente, Jakub Moder, Oussama Targhalline et Hwang In-Beom pour une place dans le onze de départ.

Bien que Valente ait très bien démarré la saison, sa forme actuelle a quelque peu baissé. De plus, le Feyenoord est confronté à une vague de blessures, dont Moder et Hwang ont été victimes à plusieurs reprises. Zechiël a démontré qu'il était en pleine forme et qu'il possédait les qualités nécessaires pour s'imposer sans difficulté dans le milieu de tableau du championnat néerlandais. La grande question reste désormais de savoir s'il est capable de franchir le cap et d'intégrer le trio de tête du championnat néerlandais.