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Sam Vreeswijk

Traduit par

Givairo Read apporte plus de clarté sur sa blessure après Feyenoord - Go Ahead Eagles

Feyenoord vs Go Ahead Eagles
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G. Read

La blessure de Givairo Read ne semble pas trop grave. Le latéral droit de Feyenoord a dû quitter la partie dimanche après-midi après un peu plus d’une heure de jeu, mais il a quelque peu rassuré les supporters rotterdamois après la rencontre.

Read est resté assis sur la pelouse dimanche contre Go Ahead (2-2) un quart d’heure après la pause. Il a ensuite quitté le terrain en souffrant visiblement.

Il semblait s’agir d’une blessure à la cuisse pour Read, qui s’est saisi de la jambe droite et a dû serrer les dents face à la douleur. Jordan Lotomba l’a remplacé.

Après la rencontre, ESPN a interrogé Read sur sa blessure. « J’avais une gêne à la cuisse. C’est un peu raide maintenant, mais il faudra voir ça tout à l’heure. »

Il y est aussi revenu en conférence de presse. « Je ne sais pas exactement ce qu’il y a. Mais cela ne semble pas trop grave », a réagi le défenseur, qui a également tenté d’expliquer ce qui n’avait pas fonctionné.

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« Nous devons tuer le match plus tôt. Nous en avons parlé après la semaine dernière, mais nous n’y arrivons encore pas. »

« Nous devons encore progresser là-dessus. Nous devons marquer le 3-0 et alors c’est un tout autre match. Cette fois, malheureusement, nous l’encaissons quand même », a déclaré Read.

Feyenoord semblait pourtant être dans une situation idéale à la mi-temps contre Go Ahead, puisqu’il menait 2-0 à la pause. Lors de la dernière demi-heure, alors que Read avait déjà quitté le terrain, les joueurs de Deventer sont revenus à 2-2 grâce à Søren Tengstedt et Stefán Ingi Sigurdarson.

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