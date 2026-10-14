Giovanni van Bronckhorst ne réserve aucune surprise pour le match face à Côme

Feyenoord veut prendre sa revanche en Ligue des champions après sa défaite 5-1 contre le FC Barcelone le mois dernier. Giovanni van Bronckhorst reconduit mercredi face à Côme le onze qui s’est imposé 2-0 contre l’AZ, comme le montre la composition d’équipe pour cette rencontre qui débutera à 18 h 45.

Tjark Ernst gardera les buts face aux Italiens. Givairo Read (à droite) et Javi López (à gauche) occuperont les postes de latéraux. Jeremiah St. Juste et Mika Mármol formeront la charnière centrale de Feyenoord. Tsuyoshi Watanabe est de nouveau pleinement rétabli et pourra éventuellement entrer en jeu.

Van Bronckhorst ne réserve aucune surprise au milieu de terrain. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline et Gjivai Zechiël débuteront donc face à Côme.

En attaque aussi, l’équipe à domicile mise sur ses habituels titulaires. Anis Hadj Moussa évoluera à droite, avec Luciano Valente, en forme, à gauche. Nacho Ferri, buteur contre l’AZ, sera l’avant-centre de Feyenoord.

Composition de Feyenoord : Ernst ; Read, St. Juste, Mármol, López ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Composition de Côme : Sánchez ; Smolcic, Chalobah, Ramón, Valle ; Milla, Baturina, Perrone ; Diao, Paz, Kaiki Bruno.