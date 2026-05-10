« Giovanni van Bronckhorst en discussions avec Feyenoord pour un nouveau rôle au sein de la direction »

Selon Sinclair Bischop sur ESPN, Feyenoord négocie avec Giovanni van Bronckhorst pour le poste de directeur technique. L’ancien international s’apprêterait ainsi à entamer son quatrième mandat à Rotterdam.

L’actuel deuxième de la VriendenLoterij Eredivisie souhaite réorganiser son instance dirigeante : aux côtés d’un directeur général, un directeur technique et un manager technique seraient nommés. C’est pour ce dernier poste que Van Bronckhorst est pressenti.

Dans cette organisation, le directeur technique – dont le nom n’a pas encore été dévoilé – supervisera les transferts et sera hiérarchiquement au-dessus du manager technique. Pour ce rôle, le Belge Dévy Rigaux, actuellement directeur sportif au Club Bruges, est en pole position ; il avait déjà rencontré Feyenoord en début d’année, selon Het Laatste Nieuws.

Le nom d’Oliver Ruhnert, ancien directeur du football professionnel et responsable du recrutement au 1. FC Union Berlin, revient également régulièrement.

Selon Chris Woerts dans l’émission Vandaag Inside, Van Bronckhorst avait d’abord été approché pour le poste de directeur technique, mais il se dirige désormais vers une fonction légèrement moins élevée dans la hiérarchie.

Si l’ancien international accepte, ce sera son quatrième passage au club : il y a joué comme défenseur de 1993 à 1998, puis est revenu comme joueur en 2007.

Son premier passage sur le banc, entre 2015 et 2019, s’est soldé par un titre de champion des Pays-Bas et deux Coupes des Pays-Bas.