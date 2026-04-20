Gheorghe Hagi succède à Mircea Lucescu, récemment décédé, au poste de sélectionneur de l’équipe nationale de Roumanie

Gheorghe Hagi a été nommé lundi à la tête de la sélection roumaine. Le technicien de 61 ans succède à Mircea Lucescu, décédé plus tôt ce mois-ci des suites de crises cardiaques.

Sous la houlette de Lucescu, la Roumanie n’avait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde de cet été : l’Autriche a terminé première du groupe H des qualifications, devançant la Bosnie, laquelle a créé la surprise en battant l’Italie lors des barrages pour décrocher le ticket tant convoité.

La Roumanie a toutefois bénéficié d’une seconde chance grâce à sa première place dans le groupe 2 de la Ligue des Nations, devant le Kosovo, Chypre et la Lituanie.

En barrage, la sélection roumaine a cédé 1-0 face à la 22e nation du classement FIFA, la Turquie, sur un but de Ferdi Kadıoğlu, ancien joueur du NEC et de Fenerbahce.

Deux semaines plus tard, Lucescu s’est éteint des suites de plusieurs crises cardiaques. Lundi, la Fédération roumaine a donc officialisé la nomination de Hagi, qui entame ainsi son deuxième mandat à la tête des « Tricolores ».

L’ancien joueur du Real Madrid et du FC Barcelone, qui compte 124 sélections, avait déjà occupé le poste de sélectionneur en 2001, mais il avait démissionné après seulement quatre matchs. Il a ensuite notamment travaillé au Galatasaray.

Son premier match à la tête des Tricolores est prévu le 1er juin, en amical contre la Géorgie, avant le coup d’envoi de la Ligue des Nations en septembre, où la Roumanie retrouvera la Suède, la Bosnie et la Pologne.