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Ligue Conférence
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Getafe - Brighton : où voir le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

Getafe vs Brighton
Getafe
Brighton
Ligue Conférence

En Ligue Conférence, Getafe affronte Brighton. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Getafe - Brighton : heure du coup d’envoi

crest
Ligue Conférence - Journée 3
Coliseum

Le match entre Getafe et Brighton débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Getafe - Brighton en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming voir le match ?

Le match entre Getafe et Brighton sera diffusé en direct sur RTL+. Vous pourrez y suivre la rencontre en streaming.

Cette semaine : que s’est-il passé du côté de Getafe et de Brighton ?

Getafe aborde ce match avec un bilan contrasté : sur ses cinq dernières rencontres officielles, l’équipe a enregistré deux victoires, un match nul et deux défaites. Getafe a récemment battu le FC Séville 3-1 en championnat. Auparavant, l’équipe avait subi une lourde défaite 4-0 contre l’Athletic Bilbao, ainsi qu’un revers 5-2 face au FC Lugano en Ligue Conférence. Au total, l’équipe de Bordalás a marqué onze buts et en a encaissé douze sur cette série de cinq matchs.

Brighton affiche une belle forme, avec trois victoires lors de ses cinq derniers matchs officiels. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre Manchester City en Premier League. Auparavant, Brighton avait largement battu Crystal Palace 5-0. L’équipe s’est inclinée 2-0 contre Liverpool et a fait match nul 0-0 face au FK Jablonec en Ligue Conférence. Au total, elle a marqué huit buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq rencontres.

GET

GET - Forme

RAY
N1-1
LUG
D2-5
ATH
D4-0
UBL
V2-3
SEV
V3-1
But marqué (encaissé)
9/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BHA

BHA - Forme

CRY
V5-0
JAB
N0-0
LIV
D2-0
MCI
D2-2
MCI
V0-1
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Getafe - Brighton : compositions d’équipe

Getafe vs Brighton Équipes probables

Entraineur

  • P. Bordalas

Getafe - Brighton : forme récente

GET

GET - Forme

RAY
N1-1
LUG
D2-5
ATH
D4-0
UBL
V2-3
SEV
V3-1
But marqué (encaissé)
9/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BHA

BHA - Forme

CRY
V5-0
JAB
N0-0
LIV
D2-0
MCI
D2-2
MCI
V0-1
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Getafe - Brighton : bilan des confrontations directes

Face à face

GetafeNulBrighton
1
0
1
Jeux d'amitié des clubs
Getafe badge
Getafe
GET
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Getafe badge
Getafe
GET
0
Brighton badge
Brighton
BHA
1
FDM
2Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts0/2
Les deux équipes ont marqué0/2

Getafe - Brighton : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
V
V
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
N
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
D
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
D
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
21013303
D
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
210112-13
D
V
18
FribourgFribourgSCF
210135-23
D
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
22
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
201145-11
N
D
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
D
N
26
AGFAGFAGF
201112-11
N
D
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
D
N
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
30
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
D
N
32
FC ThouneFC ThouneTHU
200202-20
D
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
D
D
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
D
D
35
Inter D.Inter D.ESC
200215-40
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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