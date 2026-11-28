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Le Real Betis a payé la fatigue liée à la Ligue des champions et s'est incliné à domicile face au Rayo Vallecano (0-1), lors de la 14e journée de Liga.

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Selon le journal Sport, l'équipe de Manuel Pellegrini a entamé la rencontre timidement, avant de monter progressivement en puissance, mais elle a manqué de constance et n'est pas parvenue à marquer.

Les joueurs du Real Betis ont alterné les bonnes séquences et d'autres où ils ont manqué de clarté et d'efficacité en attaque, sans jamais trouver la bonne formule pour imposer une réelle domination à la formation madrilène.

Le Real Betis a manqué de puissance physique et d'inspiration, et le but de Jorge de Frutos a suffi à le faire tomber. Son jeu est devenu de plus en plus brouillon et il n'a jamais su se relever du coup porté par l'équipe visiteuse.

À vrai dire, les joueurs du Real Betis n'ont même pas réussi à inquiéter le but du Rayo Vallecano dans les dernières minutes de la rencontre.

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Le Marocain Abdessamad Ezzalzouli, star du Real Betis, n'a pas échappé à ce constat, bien qu'il soit capable de créer le danger par ses efforts individuels et qu'il fasse partie des joueurs chargés de raviver l'enthousiasme de leurs coéquipiers en attaque quand les choses se compliquent.

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Ezzalzouli a réussi 3 dribbles sur 6 tentés, mais il a raté ses cinq centres et n'a cadré aucune frappe.

Le Real Betis n'a pas réussi à égaliser, ce qui a progressivement fait sortir Ezzalzouli de son match.

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Le joueur marocain a reçu un carton jaune à la 78e minute, avant d'être impliqué dans une brève altercation après le coup de sifflet final.

Les caméras de Movistar ont capté la colère noire d'Ezzalzouli, qui est allé jusqu'à faire des gestes des mains, comme s'il donnait rendez-vous à certains adversaires dans le vestiaire pour s'expliquer, après un échange verbal houleux avec plusieurs joueurs de la formation madrilène.

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On ignore encore ce qui a déclenché cette confrontation, qui s'est terminée sans la moindre sanction arbitrale à l'encontre du joueur marocain ou d'un joueur du Rayo Vallecano, mais elle a reflété l'ampleur de la frustration d'Ezzalzouli.

Malgré cette défaite, la troisième du Real Betis en Liga, l'équipe conserve la quatrième place avec 27 points.